  1. В Украине

Почти 1400 киевских домов остаются без отопления — Кличко сообщил, что город планирует выдачу займов на генераторы

13:24, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Городские власти планируют ввести беспроцентные займы на генераторы для многоэтажек, а также предоставить материальную помощь киевлянам, чье жилье пострадало из-за обстрелов критической инфраструктуры, рассказал Виталий Кличко.
Почти 1400 киевских домов остаются без отопления — Кличко сообщил, что город планирует выдачу займов на генераторы
Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве по состоянию на сегодня почти 1400 жилых домов остаются без отопления, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах невозможно подключить к теплу из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Ещё более 200 домов в разных районах столицы остались без отопления из-за аварийных повреждений, которые сейчас устраняют коммунальные службы и энергетики.

По словам Кличко, для поддержки жителей в этой кризисной ситуации Киевсовет сегодня должен принять решение о предоставлении займов на приобретение генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его окончания или отмены.

Мэр отметил, что большинство многоэтажных домов Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому, по его словам, необходимо внедрение упрощённого и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов — путём предоставления целевых беспроцентных займов на покупку генераторов за счёт средств КП «Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева».

Кличко подчеркнул, что эти займы будут предоставляться исключительно на закупку генераторов. Получить их смогут ОСМД, ЖСК, кооперативные дома, а также совладельцы домов, в которых не созданы ОСМД или ЖСК.

Займы предполагаются под 0% годовых сроком до одного года.

Кличко также сообщил, что депутаты должны рассмотреть вопрос о предоставлении единовременной материальной помощи в 40 000 гривен киевлянам, чье жилье было повреждено в результате аварий на сетях водо- и теплоснабжения. Речь идет о случаях, вызванных обстрелами инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Виталий Кличко отопление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Правительство предлагает депутатам интегрировать судебно-психиатрическую экспертизу в КУоАП

Законопроект направлен на устранение законодательного пробела, выявленного Европейским судом по правам человека в деле «Заиченко против Украины».

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Декриминализация дисциплинарных нарушений в местах несвободы: опубликован правительственный законопроект

Опубликованный законопроект предусматривает декриминализацию дисциплинарных нарушений осужденных и пересмотр порядка применения изоляционных мер в местах лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]