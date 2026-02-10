Почти 1400 киевских домов остаются без отопления — Кличко сообщил, что город планирует выдачу займов на генераторы

Городские власти планируют ввести беспроцентные займы на генераторы для многоэтажек, а также предоставить материальную помощь киевлянам, чье жилье пострадало из-за обстрелов критической инфраструктуры, рассказал Виталий Кличко.

В Киеве по состоянию на сегодня почти 1400 жилых домов остаются без отопления, сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах невозможно подключить к теплу из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Ещё более 200 домов в разных районах столицы остались без отопления из-за аварийных повреждений, которые сейчас устраняют коммунальные службы и энергетики.

По словам Кличко, для поддержки жителей в этой кризисной ситуации Киевсовет сегодня должен принять решение о предоставлении займов на приобретение генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его окончания или отмены.

Мэр отметил, что большинство многоэтажных домов Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому, по его словам, необходимо внедрение упрощённого и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов — путём предоставления целевых беспроцентных займов на покупку генераторов за счёт средств КП «Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева».

Кличко подчеркнул, что эти займы будут предоставляться исключительно на закупку генераторов. Получить их смогут ОСМД, ЖСК, кооперативные дома, а также совладельцы домов, в которых не созданы ОСМД или ЖСК.

Займы предполагаются под 0% годовых сроком до одного года.

Кличко также сообщил, что депутаты должны рассмотреть вопрос о предоставлении единовременной материальной помощи в 40 000 гривен киевлянам, чье жилье было повреждено в результате аварий на сетях водо- и теплоснабжения. Речь идет о случаях, вызванных обстрелами инфраструктуры.

