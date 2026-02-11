  1. В Україні

Нові правила притулку та депортації в ЄС: Європарламент визначив «безпечні країни»

14:47, 11 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Європейський парламент підтримав масштабні зміни до правил надання притулку в ЄС.
Нові правила притулку та депортації в ЄС: Європарламент визначив «безпечні країни»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський парламент ухвалив зміни до регламентів ЄС у сфері притулку, спрямовані на прискорення розгляду заяв та підвищення ефективності міграційної політики.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За створення загальноєвропейського переліку безпечних країн походження проголосували 408 депутатів, 184 висловилися проти, ще 60 утрималися. Окремо парламент схвалив регламент щодо застосування концепції безпечної третьої країни — 396 голосів «за», 226 «проти» та 30 утрималися.

Загальноєвропейський перелік безпечних країн

До переліку безпечних країн походження включено Бангладеш, Колумбію, Єгипет, Косово, Індію, Марокко та Туніс. Згідно з новими правилами, заяви громадян цих держав розглядатимуться за прискореною процедурою.

Водночас саме заявник має довести, що у його випадку існує обґрунтований страх переслідування або ризик серйозної шкоди в разі повернення до країни походження.

Країни-кандидати на вступ до ЄС автоматично вважатимуться безпечними, якщо відсутні виняткові обставини — зокрема невибіркове насильство під час збройного конфлікту, високий рівень надання притулку їхнім громадянам у ЄС (понад 20 %) або санкції через порушення основних прав і свобод.

Європейська комісія здійснюватиме моніторинг ситуації в державах, включених до переліку, і зможе тимчасово або остаточно виключати їх зі списку в разі змін обставин. Держави-члени також збережуть право формувати власні національні переліки безпечних країн.

Нові правила дозволяють країнам ЄС визнавати заяву на притулок неприйнятною, якщо заявник може отримати захист у безпечній третій країні. Це можливо за однієї з трьох умов:

  • заявник має зв’язок із третьою країною (родинний, мовний, культурний або попереднє проживання);
  • він транзитував через цю країну й міг звернутися там за захистом;
  • існує відповідна угода між ЄС або державою-членом та третьою країною щодо прийому шукачів притулку (за винятком неповнолітніх без супроводу).

Доповідач Алессандро Чіріані (ECR, Італія) назвав рішення «політичним поворотним моментом» у сфері управління міграцією. За його словами, нові правила встановлюють чіткі спільні стандарти, забезпечують швидші процедури та водночас зберігають право на притулок для тих, хто його потребує.

Доповідачка Лена Дюпон (EPP, Німеччина) заявила, що ухвалення концепції безпечної третьої країни стане ключовим елементом функціональної системи притулку. Вона підкреслила, що нові механізми дозволять швидше відхиляти явно необґрунтовані заяви, розвантажити національні системи та зменшити період правової невизначеності для заявників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Європа Європарламент

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

Розшук через реєстр: суд у Києві поставив межу між військовим обліком і свавіллям ТЦК

Суд визнав незаконною практику фіксації «порушень» без реального притягнення до відповідальності.

Затримка виплат при переведенні не дає права на стягнення середнього заробітку: позиція Верховного Суду

Верховний Суд розмежував поняття звільнення і виключення зі списку військової частину.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]