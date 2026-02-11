Нові правила притулку та депортації в ЄС: Європарламент визначив «безпечні країни»

Європейський парламент підтримав масштабні зміни до правил надання притулку в ЄС.

Європейський парламент ухвалив зміни до регламентів ЄС у сфері притулку, спрямовані на прискорення розгляду заяв та підвищення ефективності міграційної політики.

За створення загальноєвропейського переліку безпечних країн походження проголосували 408 депутатів, 184 висловилися проти, ще 60 утрималися. Окремо парламент схвалив регламент щодо застосування концепції безпечної третьої країни — 396 голосів «за», 226 «проти» та 30 утрималися.

Загальноєвропейський перелік безпечних країн

До переліку безпечних країн походження включено Бангладеш, Колумбію, Єгипет, Косово, Індію, Марокко та Туніс. Згідно з новими правилами, заяви громадян цих держав розглядатимуться за прискореною процедурою.

Водночас саме заявник має довести, що у його випадку існує обґрунтований страх переслідування або ризик серйозної шкоди в разі повернення до країни походження.

Країни-кандидати на вступ до ЄС автоматично вважатимуться безпечними, якщо відсутні виняткові обставини — зокрема невибіркове насильство під час збройного конфлікту, високий рівень надання притулку їхнім громадянам у ЄС (понад 20 %) або санкції через порушення основних прав і свобод.

Європейська комісія здійснюватиме моніторинг ситуації в державах, включених до переліку, і зможе тимчасово або остаточно виключати їх зі списку в разі змін обставин. Держави-члени також збережуть право формувати власні національні переліки безпечних країн.

Нові правила дозволяють країнам ЄС визнавати заяву на притулок неприйнятною, якщо заявник може отримати захист у безпечній третій країні. Це можливо за однієї з трьох умов:

заявник має зв’язок із третьою країною (родинний, мовний, культурний або попереднє проживання);

він транзитував через цю країну й міг звернутися там за захистом;

існує відповідна угода між ЄС або державою-членом та третьою країною щодо прийому шукачів притулку (за винятком неповнолітніх без супроводу).

Доповідач Алессандро Чіріані (ECR, Італія) назвав рішення «політичним поворотним моментом» у сфері управління міграцією. За його словами, нові правила встановлюють чіткі спільні стандарти, забезпечують швидші процедури та водночас зберігають право на притулок для тих, хто його потребує.

Доповідачка Лена Дюпон (EPP, Німеччина) заявила, що ухвалення концепції безпечної третьої країни стане ключовим елементом функціональної системи притулку. Вона підкреслила, що нові механізми дозволять швидше відхиляти явно необґрунтовані заяви, розвантажити національні системи та зменшити період правової невизначеності для заявників.

