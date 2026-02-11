Новые правила убежища и депортации в ЕС: Европарламент определил «безопасные страны»

Европейский парламент поддержал масштабные изменения в правилах предоставления убежища в ЕС.

Европейский парламент принял изменения в регламенты ЕС в сфере убежища, направленные на ускорение рассмотрения заявлений и повышение эффективности миграционной политики.

За создание общеевропейского перечня безопасных стран происхождения проголосовали 408 депутатов, 184 высказались против, еще 60 воздержались. Отдельно парламент одобрил регламент о применении концепции безопасной третьей страны — 396 голосов «за», 226 «против» и 30 воздержались.

Общеевропейский перечень безопасных стран

В перечень безопасных стран происхождения включены Бангладеш, Колумбия, Египет, Косово, Индия, Марокко и Тунис. Согласно новым правилам, заявления граждан этих государств будут рассматриваться по ускоренной процедуре.

При этом именно заявитель должен доказать, что в его случае существует обоснованный страх преследования или риск серьезного вреда при возвращении в страну происхождения.

Страны-кандидаты на вступление в ЕС автоматически будут считаться безопасными при отсутствии исключительных обстоятельств — в частности неизбирательного насилия в условиях вооруженного конфликта, высокого уровня предоставления убежища их гражданам в ЕС (более 20 %) или санкций за нарушения основных прав и свобод.

Европейская комиссия будет осуществлять мониторинг ситуации в государствах, включенных в перечень, и сможет временно или окончательно исключать их из списка при изменении обстоятельств. Государства-члены также сохранят право формировать собственные национальные перечни безопасных стран.

Новые правила позволяют странам ЕС признавать заявление о предоставлении убежища неприемлемым, если заявитель может получить защиту в безопасной третьей стране. Это возможно при наличии одного из трех условий:

заявитель имеет связь с третьей страной (родственную, языковую, культурную или факт предыдущего проживания);

он транзитировал через эту страну и мог обратиться там за защитой;

существует соответствующее соглашение между ЕС или государством-членом и третьей страной о приеме соискателей убежища (за исключением несовершеннолетних без сопровождения).

Докладчик Алессандро Чириани (ECR, Италия) назвал решение «политическим поворотным моментом» в сфере управления миграцией. По его словам, новые правила устанавливают четкие общие стандарты, обеспечивают более быстрые процедуры и одновременно сохраняют право на убежище для тех, кто в нем нуждается.

Докладчица Лена Дюпон (EPP, Германия) заявила, что принятие концепции безопасной третьей страны станет ключевым элементом функциональной системы убежища. Она подчеркнула, что новые механизмы позволят быстрее отклонять явно необоснованные заявления, разгрузить национальные системы и сократить период правовой неопределенности для заявителей.

