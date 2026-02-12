Чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом — відповідь Держпраці

У Держпраці роз’яснили питання щодо укладання трудових договорів з нефіксованим робочим часом.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці повідомило, що укладення трудового договору у письмовому вигляді при прийнятті на роботу працівника з нефіксованим робочим часом є обов’язковим відповідно до вимог пункту 62 частини першої статті 24 КЗпП України.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.

«Таким чином, у період дії воєнного стану письмова форма такого договору не є обов’язковою», - кажуть у Держпраці.

Водночас при укладенні ТДНЧ у змісті такого договору мають обов’язково мають бути присутні умови, які є обов’язковими відповідно до закону:

спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов’язків;

спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання у випадках, передбачених частиною восьмою цієї статті;

інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати працювати (базові години та дні);

розмір оплати праці за залучення до роботи поза межами базових днів або годин;

додаткові підстави для припинення ТДНЧ (за необхідності).

«Таким чином з метою запобіганню виникненню трудових спорів, рекомендуємо фіксувати вищезгадані умови у письмовій формі», - додали у Держпраці.

