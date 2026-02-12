  1. В Украине

Нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем — ответ Гоструда

19:35, 12 февраля 2026
В Гоструде разъяснили вопрос относительно заключения трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем.
Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщило, что заключение трудового договора в письменной форме при приеме на работу работника с нефиксированным рабочим временем является обязательным в соответствии с требованиями пункта 62 части первой статьи 24 КЗоТ Украины.

Согласно части первой статьи 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного положения стороны по соглашению определяют форму трудового договора.

«Таким образом, в период действия военного положения письменная форма такого договора не является обязательной», — говорят в Гоструде.

В то же время при заключении ТДНРВ в содержании такого договора обязательно должны присутствовать условия, которые являются обязательными в соответствии с законом:

  • способ и минимальный срок уведомления работника о начале выполнения работы, который должен быть достаточным для своевременного начала выполнения работником своих обязанностей;
  • способ и максимальный срок уведомления от работника о готовности приступить к работе или об отказе от ее выполнения в случаях, предусмотренных частью восьмой этой статьи;
  • интервалы, в течение которых от работника могут требовать работать (базовые часы и дни);
  • размер оплаты труда за привлечение к работе вне пределов базовых дней или часов;
  • дополнительные основания для прекращения ТДНРВ (при необходимости).

«Таким образом, с целью предотвращения возникновения трудовых споров рекомендуем фиксировать вышеупомянутые условия в письменной форме», — добавили в Гоструде.

