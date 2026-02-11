  1. В Україні

«Поховали», а він був у полоні: родина військового Назара Далецького не має повертати виплати, — Міноборони

18:29, 11 лютого 2026
У Міноборони заявили про відсутність правових підстав для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів.
Фото: Львівська ОВА
Міністерство оборони повідомило, що не має правових підстав та намірів для перегляду рішення щодо надання коштів родині військовослужбовця Назара Далецького, а також не має наміру спонукати до повернення їх державі.

Нагадаємо, 5 лютого в Україну з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи.

У публічному просторі з’явилися заяви про нібито можливість зобов’язання родини повернути отримані державні виплати у зв’язку із загибеллю військового.

Родина Назара Далецького не має повертати виплати

«Усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин. Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів.

Ця ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу. Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення.

Міноборони продовжує стежити за розвитком ситуації до повного з’ясування всіх обставин та деталей», - йдеться у заяві міністерства.

Міноборони

