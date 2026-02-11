  1. В Украине

«Похоронили», а он был в плену: семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты, — Минобороны

18:29, 11 февраля 2026
В Минобороны заявили об отсутствии правовых оснований для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возврату полученных средств.
Фото: Львовская ОВА
Министерство обороны сообщило, что не имеет правовых оснований и намерений для пересмотра решения о предоставлении средств семье военнослужащего Назара Далецкого, а также не намерено побуждать к их возврату государству.

Напомним, 5 февраля в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, который с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

В публичном пространстве появились заявления о якобы возможности обязать семью вернуть полученные государственные выплаты в связи с гибелью военнослужащего.

Семья Назара Далецкого не должна возвращать выплаты

«Все причитающиеся выплаты семье защитника были осуществлены в соответствии с действующим законодательством Украины и на основании официально установленных на тот момент обстоятельств. По состоянию на сегодня у Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возврату полученных средств.

Эта ситуация является уникальной и содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода. Обстоятельства установления факта смерти военнослужащего требуют дополнительного изучения.

Минобороны продолжает следить за развитием ситуации до полного выяснения всех обстоятельств и деталей», — говорится в заявлении министерства.

Минобороны

