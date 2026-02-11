12 лютого в усіх регіонах застосовуватимуть графіки відключень світла — Укренерго
20:12, 11 лютого 2026
Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
Фото: freepik.com
У четвер, 12 лютого, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомило Укренерго.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», - заявили в Укренерго.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.