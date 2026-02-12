  1. В Україні

Ocean Plaza та Миколаївський глиноземний завод виставлять на аукціон – уряд розблокував продаж санкційних активів

14:14, 12 лютого 2026
Перші торги стартують у березні, кошти спрямують до фонду відновлення.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає механізм продажу активів, стягнутих у дохід держави за рішеннями судів у межах санкційної політики. Документ затверджує новий порядок реалізації санкційних активів та передбачає проведення електронних аукціонів. Про це повідомили в Мінекономіки.

Умови для інвесторів

Для інвесторів передбачено:

  • прозорі електронні торги;
  • можливість придбання активів із гнучким механізмом ціноутворення;
  • застосування аукціонів із поетапним зниженням стартової ціни та поданням цінових пропозицій («голландський» аукціон);
  • рівний доступ і конкурентні умови для українських та міжнародних учасників;
  • механізми управління борговими правами вимоги, зокрема можливість їх внесення до статутного капіталу товариства.

Які об’єкти виставлять на продаж

Найближчим часом планують виставити на аукціон:

  • ТЦ Ocean Plaza;
  • Миколаївський глиноземний завод;
  • Калуський трубний завод;
  • АМСТЕЛ-СКІ;
  • Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат;
  • «Мотордеталь-Конотоп»;
  • Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат.

Аукціони мають розпочатися вже у березні.

Куди спрямують кошти

Усі надходження від продажу санкційних активів спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії — на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку громадян.

Кабінет Міністрів України Миколаїв Мінекономіки

