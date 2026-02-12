Ocean Plaza та Миколаївський глиноземний завод виставлять на аукціон – уряд розблокував продаж санкційних активів

Перші торги стартують у березні, кошти спрямують до фонду відновлення.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає механізм продажу активів, стягнутих у дохід держави за рішеннями судів у межах санкційної політики. Документ затверджує новий порядок реалізації санкційних активів та передбачає проведення електронних аукціонів. Про це повідомили в Мінекономіки.

Умови для інвесторів

Для інвесторів передбачено:

прозорі електронні торги;

можливість придбання активів із гнучким механізмом ціноутворення;

застосування аукціонів із поетапним зниженням стартової ціни та поданням цінових пропозицій («голландський» аукціон);

рівний доступ і конкурентні умови для українських та міжнародних учасників;

механізми управління борговими правами вимоги, зокрема можливість їх внесення до статутного капіталу товариства.

Які об’єкти виставлять на продаж

Найближчим часом планують виставити на аукціон:

ТЦ Ocean Plaza;

Миколаївський глиноземний завод;

Калуський трубний завод;

АМСТЕЛ-СКІ;

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат;

«Мотордеталь-Конотоп»;

Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат.

Аукціони мають розпочатися вже у березні.

Куди спрямують кошти

Усі надходження від продажу санкційних активів спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії — на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку громадян.

