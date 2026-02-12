Ocean Plaza та Миколаївський глиноземний завод виставлять на аукціон – уряд розблокував продаж санкційних активів
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає механізм продажу активів, стягнутих у дохід держави за рішеннями судів у межах санкційної політики. Документ затверджує новий порядок реалізації санкційних активів та передбачає проведення електронних аукціонів. Про це повідомили в Мінекономіки.
Умови для інвесторів
Для інвесторів передбачено:
- прозорі електронні торги;
- можливість придбання активів із гнучким механізмом ціноутворення;
- застосування аукціонів із поетапним зниженням стартової ціни та поданням цінових пропозицій («голландський» аукціон);
- рівний доступ і конкурентні умови для українських та міжнародних учасників;
- механізми управління борговими правами вимоги, зокрема можливість їх внесення до статутного капіталу товариства.
Які об’єкти виставлять на продаж
Найближчим часом планують виставити на аукціон:
- ТЦ Ocean Plaza;
- Миколаївський глиноземний завод;
- Калуський трубний завод;
- АМСТЕЛ-СКІ;
- Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат;
- «Мотордеталь-Конотоп»;
- Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат.
Аукціони мають розпочатися вже у березні.
Куди спрямують кошти
Усі надходження від продажу санкційних активів спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії — на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку громадян.
