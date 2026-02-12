Ocean Plaza и Николаевский глиноземный завод выставят на аукцион – правительство разблокировало продажу санкционных активов

Первые торги стартуют в марте, средства направят в фонд восстановления.

Кабинет Министров принял постановление, которое запускает механизм продажи активов, взысканных в доход государства по решениям судов в рамках санкционной политики. Документ утверждает новый порядок реализации санкционных активов и предусматривает проведение электронных аукционов. Об этом сообщили в Минэкономики.

Условия для инвесторов

Для инвесторов предусмотрено:

прозрачные электронные торги;

возможность приобретения активов с гибким механизмом ценообразования;

применение аукционов с поэтапным снижением стартовой цены и представлением ценовых предложений («голландский» аукцион);

равный доступ и конкурентные условия для украинских и международных участников;

механизмы управления долговыми правами требования, в частности возможность их внесения в уставный капитал общества.

Какие объекты выставят на продажу

В ближайшее время планируют выставить на аукцион:

ТЦ Ocean Plaza;

Николаевский глиноземный завод;

Калушский трубный завод;

АМСТЕЛ-СКИ;

Демуринский горно-обогатительный комбинат;

«Мотордеталь-Конотоп»;

Запорожский производственный алюминиевый комбинат.

Аукционы должны начаться уже в марте.

Куда направят средства

Все поступления от продажи санкционных активов направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии — на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку граждан.

