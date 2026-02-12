Ocean Plaza и Николаевский глиноземный завод выставят на аукцион – правительство разблокировало продажу санкционных активов
Кабинет Министров принял постановление, которое запускает механизм продажи активов, взысканных в доход государства по решениям судов в рамках санкционной политики. Документ утверждает новый порядок реализации санкционных активов и предусматривает проведение электронных аукционов. Об этом сообщили в Минэкономики.
Условия для инвесторов
Для инвесторов предусмотрено:
- прозрачные электронные торги;
- возможность приобретения активов с гибким механизмом ценообразования;
- применение аукционов с поэтапным снижением стартовой цены и представлением ценовых предложений («голландский» аукцион);
- равный доступ и конкурентные условия для украинских и международных участников;
- механизмы управления долговыми правами требования, в частности возможность их внесения в уставный капитал общества.
Какие объекты выставят на продажу
В ближайшее время планируют выставить на аукцион:
- ТЦ Ocean Plaza;
- Николаевский глиноземный завод;
- Калушский трубный завод;
- АМСТЕЛ-СКИ;
- Демуринский горно-обогатительный комбинат;
- «Мотордеталь-Конотоп»;
- Запорожский производственный алюминиевый комбинат.
Аукционы должны начаться уже в марте.
Куда направят средства
Все поступления от продажи санкционных активов направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии — на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку граждан.
