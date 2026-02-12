  1. В Украине

Ocean Plaza и Николаевский глиноземный завод выставят на аукцион – правительство разблокировало продажу санкционных активов

14:14, 12 февраля 2026
Первые торги стартуют в марте, средства направят в фонд восстановления.
Ocean Plaza и Николаевский глиноземный завод выставят на аукцион – правительство разблокировало продажу санкционных активов
Кабинет Министров принял постановление, которое запускает механизм продажи активов, взысканных в доход государства по решениям судов в рамках санкционной политики. Документ утверждает новый порядок реализации санкционных активов и предусматривает проведение электронных аукционов. Об этом сообщили в Минэкономики.

Условия для инвесторов

Для инвесторов предусмотрено:

  • прозрачные электронные торги;
  • возможность приобретения активов с гибким механизмом ценообразования;
  • применение аукционов с поэтапным снижением стартовой цены и представлением ценовых предложений («голландский» аукцион);
  • равный доступ и конкурентные условия для украинских и международных участников;
  • механизмы управления долговыми правами требования, в частности возможность их внесения в уставный капитал общества.

Какие объекты выставят на продажу

В ближайшее время планируют выставить на аукцион:

  • ТЦ Ocean Plaza;
  • Николаевский глиноземный завод;
  • Калушский трубный завод;
  • АМСТЕЛ-СКИ;
  • Демуринский горно-обогатительный комбинат;
  • «Мотордеталь-Конотоп»;
  • Запорожский производственный алюминиевый комбинат.

Аукционы должны начаться уже в марте.

Куда направят средства

Все поступления от продажи санкционных активов направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии — на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку граждан.

Кабинет Министров Украины Николаев Минэкономики

