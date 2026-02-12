  1. В Україні

На Буковині після навчання зникла 13-річна Юлія Волощук: пошуки тривають уже понад 40 годин

11:30, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
10 лютого дівчинка не повернулася додому із навчального закладу.
На Буковині після навчання зникла 13-річна Юлія Волощук: пошуки тривають уже понад 40 годин
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернівцях тривають пошуки 13-річної Юлії Волощук, яка 10 лютого не повернулася додому з навчального закладу.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як вказують у поліції, востаннє дівчину бачили на вулиці Краматорській у Чернівцях.

Прикмети дитини: зріст близько 160 см, худорлява статура, темно-коричневе волосся (стрижка каре). На момент зникнення була одягнена у коротку коричневу куртку, чорні штани, білий шарф та коричневе взуття.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дитини, терміново повідомте на спецлінію 102 або за телефоном: +38 (095) 692-30-80.

Пошукова операція малолітньої чернівчанки триває вже понад 40 годин.

Співробітники поліції Буковини, Національної гвардії України, ветерани, волонтери та небайдужі громадяни продовжують комплексні пошукові заходи: перевіряють можливі маршрути пересування дівчинки, повторно обстежують прилеглі території, парки, закинуті будівлі та під’їзди, переглядають записи з камер відеоспостереження, опрацьовують отриману інформацію та відпрацьовують усі можливі версії зникнення. Пошуки тривають безперервно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Чернівці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Евакуація дітей без згоди батьків: чому ухвалений законопроєкт може створити прогалини у законодавстві

Верховна Рада ухвалила закон про евакуацію дітей з районів бойових дій, проте з ухваленням нової редакції Цивільного кодексу України невдовзі можуть з’явитися прогалини у законодавстві щодо їхнього захисту.

ВРП визначила дату з’їзду для обрання члена ради та строки подання документів

ВРП оголосила про проведення з’їзду та визначила дату і місце його проведення для обрання члена Ради.

Примусова мобілізація: судова практика між обов’язком захищати країну і правом на справедливість

Суди визначають межі допустимого втручання держави у військовий обов’язок на фоні системних порушень.

Поліцейським готують нові стандарти грошового забезпечення: Комітет відновив роботу над законопроєктом

Законопроект, що перебуває у Верховній Раді з 2022 року, отримав новий імпульс після засідання робочої групи.

Проєкт Цивільного Кодексу вводить для контрактів фільтр доброзвичайності

Новий Цивільний кодекс дозволить визнавати договір недійсним, якщо його зміст, мета або спосіб виконання суперечать доброзвичайності

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]