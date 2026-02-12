На Буковині після навчання зникла 13-річна Юлія Волощук: пошуки тривають уже понад 40 годин

10 лютого дівчинка не повернулася додому із навчального закладу.

У Чернівцях тривають пошуки 13-річної Юлії Волощук, яка 10 лютого не повернулася додому з навчального закладу.

Як вказують у поліції, востаннє дівчину бачили на вулиці Краматорській у Чернівцях.

Прикмети дитини: зріст близько 160 см, худорлява статура, темно-коричневе волосся (стрижка каре). На момент зникнення була одягнена у коротку коричневу куртку, чорні штани, білий шарф та коричневе взуття.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дитини, терміново повідомте на спецлінію 102 або за телефоном: +38 (095) 692-30-80.

Пошукова операція малолітньої чернівчанки триває вже понад 40 годин.

Співробітники поліції Буковини, Національної гвардії України, ветерани, волонтери та небайдужі громадяни продовжують комплексні пошукові заходи: перевіряють можливі маршрути пересування дівчинки, повторно обстежують прилеглі території, парки, закинуті будівлі та під’їзди, переглядають записи з камер відеоспостереження, опрацьовують отриману інформацію та відпрацьовують усі можливі версії зникнення. Пошуки тривають безперервно.

