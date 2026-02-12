На Буковине после занятий пропала 13-летняя Юлия Волощук: поиски продолжаются уже более 40 часов

10 февраля девочка не вернулась домой из учебного заведения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновцах продолжаются поиски 13-летней Юлии Волощук, которая 10 февраля не вернулась домой из учебного заведения.

Как сообщают в полиции, в последний раз девочку видели на улице Краматорской в Черновцах.

Приметы ребенка: рост около 160 см, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы (стрижка каре). На момент исчезновения была одета в короткую коричневую куртку, черные брюки, белый шарф и коричневую обувь.

Правоохранители обращаются к гражданам: если вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении ребенка, срочно сообщите на спецлинию 102 или по телефону: +38 (095) 692-30-80.

Поисковая операция несовершеннолетней жительницы Черновцов продолжается уже более 40 часов.

Сотрудники полиции Буковины, Национальной гвардии Украины, ветераны, волонтеры и неравнодушные граждане продолжают комплексные поисковые мероприятия: проверяют возможные маршруты передвижения девочки, повторно обследуют прилегающие территории, парки, заброшенные здания и подъезды, просматривают записи с камер видеонаблюдения, отрабатывают полученную информацию и проверяют все возможные версии исчезновения. Поиски продолжаются непрерывно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.