  1. В Україні

З якого віку дозволено працювати неповнолітнім – правила та обмеження

16:18, 12 лютого 2026
Роботодавцям нагадали, як уникнути порушень трудового законодавства.
Підлітки можуть працювати, але закон встановлює вікові межі, особливі гарантії та обмеження. Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Хто вважається неповнолітнім

  • За КЗпП України (ст. 187) — особи до 18 років
  • За Законом «Про охорону дитинства» — до 18 років

Неповнолітні у трудових відносинах мають ті ж права, що й дорослі, але користуються додатковими гарантіями щодо:

  • охорони праці
  • робочого часу
  • відпусток
  • порядку звільнення

Вік, з якого можна працювати

  • З 16 років — без додаткових умов
  • З 15 років — за письмовою згодою одного з батьків або опікуна
  • З 14 років — лише легка робота у вільний від навчання час, за згодою батьків
  • До 14 років — робота заборонена

Міжнародні гарантії

Україна ратифікувала Конвенцію МОП №182, яка забороняє:

  • найгірші форми дитячої праці
  • рабство та примусову працю
  • використання дітей у злочинній діяльності
  • небезпечні роботи

Оформлення трудового договору

  • Письмова форма обов’язкова (ч.1 ст. 24 КЗпП)
  • Документи для працівників до 16 років:
  • копія свідоцтва про народження
  • письмова згода батьків
  • довідка про навчання (для 14–15 років)
  • Медичний огляд — обов’язковий

Робочий час та оплата

  • 16-18 років — до 36 годин на тиждень
  • 14-16 років — до 24 годин
  • Під час навчального року — робочий час скорочується удвічі
  • Зарплата виплачується повністю, незважаючи на скорочений робочий час

Заборони та безпека

Неповнолітніх не можна залучати до:

  • нічних та понаднормових робіт
  • роботи у вихідні
  • небезпечних умов праці

Відпустки та звільнення

  • Щорічна відпустка — 31 календарний день
  • Звільнення — лише з дотриманням загального порядку та за згодою служби у справах дітей
  • Особливі обмеження при:
  • ліквідації чи реорганізації
  • невідповідності посаді
  • поновленні попереднього працівника
  • Роботодавець повинен запропонувати іншу роботу або допомогти через службу зайнятості.

діти

