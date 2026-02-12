З якого віку дозволено працювати неповнолітнім – правила та обмеження
16:18, 12 лютого 2026
Роботодавцям нагадали, як уникнути порушень трудового законодавства.
Підлітки можуть працювати, але закон встановлює вікові межі, особливі гарантії та обмеження. Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.
Хто вважається неповнолітнім
- За КЗпП України (ст. 187) — особи до 18 років
- За Законом «Про охорону дитинства» — до 18 років
Неповнолітні у трудових відносинах мають ті ж права, що й дорослі, але користуються додатковими гарантіями щодо:
- охорони праці
- робочого часу
- відпусток
- порядку звільнення
Вік, з якого можна працювати
- З 16 років — без додаткових умов
- З 15 років — за письмовою згодою одного з батьків або опікуна
- З 14 років — лише легка робота у вільний від навчання час, за згодою батьків
- До 14 років — робота заборонена
Міжнародні гарантії
Україна ратифікувала Конвенцію МОП №182, яка забороняє:
- найгірші форми дитячої праці
- рабство та примусову працю
- використання дітей у злочинній діяльності
- небезпечні роботи
Оформлення трудового договору
- Письмова форма обов’язкова (ч.1 ст. 24 КЗпП)
- Документи для працівників до 16 років:
- копія свідоцтва про народження
- письмова згода батьків
- довідка про навчання (для 14–15 років)
- Медичний огляд — обов’язковий
Робочий час та оплата
- 16-18 років — до 36 годин на тиждень
- 14-16 років — до 24 годин
- Під час навчального року — робочий час скорочується удвічі
- Зарплата виплачується повністю, незважаючи на скорочений робочий час
Заборони та безпека
Неповнолітніх не можна залучати до:
- нічних та понаднормових робіт
- роботи у вихідні
- небезпечних умов праці
Відпустки та звільнення
- Щорічна відпустка — 31 календарний день
- Звільнення — лише з дотриманням загального порядку та за згодою служби у справах дітей
- Особливі обмеження при:
- ліквідації чи реорганізації
- невідповідності посаді
- поновленні попереднього працівника
- Роботодавець повинен запропонувати іншу роботу або допомогти через службу зайнятості.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.