З якого віку дозволено працювати неповнолітнім – правила та обмеження

Роботодавцям нагадали, як уникнути порушень трудового законодавства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підлітки можуть працювати, але закон встановлює вікові межі, особливі гарантії та обмеження. Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Хто вважається неповнолітнім

За КЗпП України (ст. 187) — особи до 18 років

За Законом «Про охорону дитинства» — до 18 років

Неповнолітні у трудових відносинах мають ті ж права, що й дорослі, але користуються додатковими гарантіями щодо:

охорони праці

робочого часу

відпусток

порядку звільнення

Вік, з якого можна працювати

З 16 років — без додаткових умов

З 15 років — за письмовою згодою одного з батьків або опікуна

З 14 років — лише легка робота у вільний від навчання час, за згодою батьків

До 14 років — робота заборонена

Міжнародні гарантії

Україна ратифікувала Конвенцію МОП №182, яка забороняє:

найгірші форми дитячої праці

рабство та примусову працю

використання дітей у злочинній діяльності

небезпечні роботи

Оформлення трудового договору

Письмова форма обов’язкова (ч.1 ст. 24 КЗпП)

Документи для працівників до 16 років:

копія свідоцтва про народження

письмова згода батьків

довідка про навчання (для 14–15 років)

Медичний огляд — обов’язковий

Робочий час та оплата

16-18 років — до 36 годин на тиждень

14-16 років — до 24 годин

Під час навчального року — робочий час скорочується удвічі

Зарплата виплачується повністю, незважаючи на скорочений робочий час

Заборони та безпека

Неповнолітніх не можна залучати до:

нічних та понаднормових робіт

роботи у вихідні

небезпечних умов праці

Відпустки та звільнення

Щорічна відпустка — 31 календарний день

Звільнення — лише з дотриманням загального порядку та за згодою служби у справах дітей

Особливі обмеження при:

ліквідації чи реорганізації

невідповідності посаді

поновленні попереднього працівника

Роботодавець повинен запропонувати іншу роботу або допомогти через службу зайнятості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.