  1. В Украине

С какого возраста разрешено работать несовершеннолетним – правила и ограничения

16:18, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Работодателям напомнили, как избежать нарушений трудового законодательства.
С какого возраста разрешено работать несовершеннолетним – правила и ограничения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подростки могут работать, но закон устанавливает возрастные ограничения, особые гарантии и ограничения. Об этом сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто считается несовершеннолетним

  • По КЗоТ Украины (ст. 187) – лица до 18 лет
  • По Закону «Об охране детства» – до 18 лет

Несовершеннолетние в трудовых отношениях имеют те же права, что и взрослые, но пользуются дополнительными гарантиями в отношении:

  • охраны труда
  • рабочего времени
  • отпусков
  • порядка увольнения

Возраст, с которого можно работать

  • С 16 лет — без дополнительных условий
  • С 15 лет — с письменного согласия одного из родителей или опекуна
  • С 14 лет — только легкая работа в свободное от учебы время, с согласия родителей
  • До 14 лет — работа запрещена

Международные гарантии

Украина ратифицировала Конвенцию МОТ №182, которая запрещает:

  • худшие формы детского труда
  • рабство и принудительный труд
  • использование детей в преступной деятельности
  • опасные работы

Оформление трудового договора

  • Письменная форма обязательна (ч.1 ст. 24 КЗоТ)
  • Документы для работников до 16 лет:

-    копия свидетельства о рождении

-    письменное согласие родителей

-    справка об учебе (для 14–15 лет)

  • Медицинский осмотр — обязателен

Рабочее время и оплата

  • 16-18 лет — до 36 часов в неделю
  • 14-16 лет — до 24 часов
  • Во время учебного года — рабочее время сокращается вдвое
  • Зарплата выплачивается полностью, несмотря на сокращенное рабочее время

Запреты и безопасность

Несовершеннолетних нельзя привлекать к:

  • ночным и сверхурочным работам
  • работе в выходные дни
  • опасным условиям труда

Отпуска и увольнения

  • Ежегодный отпуск — 31 календарный день
  • Увольнение — только с соблюдением общего порядка и с согласия службы по делам детей
  • Особые ограничения при:

-    ликвидации или реорганизации

-    несоответствии должности

-    восстановлении предыдущего работника

  • Работодатель должен предложить другую работу или помочь через службу занятости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

Упрощенная процедура банкротства предусматривает устранение кредиторов от управления процессом.

Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.

Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость

Суды определяют пределы допустимого вмешательства государства в воинскую обязанность на фоне системных нарушений.

Полицейским готовят новые стандарты денежного обеспечения: Комитет возобновил работу над законопроектом

Законопроект, находящийся в Верховной Раде с 2022 года, получил новый импульс после заседания рабочей группы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]