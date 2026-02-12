С какого возраста разрешено работать несовершеннолетним – правила и ограничения

Работодателям напомнили, как избежать нарушений трудового законодательства.

Подростки могут работать, но закон устанавливает возрастные ограничения, особые гарантии и ограничения. Об этом сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Кто считается несовершеннолетним

По КЗоТ Украины (ст. 187) – лица до 18 лет

По Закону «Об охране детства» – до 18 лет

Несовершеннолетние в трудовых отношениях имеют те же права, что и взрослые, но пользуются дополнительными гарантиями в отношении:

охраны труда

рабочего времени

отпусков

порядка увольнения

Возраст, с которого можно работать

С 16 лет — без дополнительных условий

С 15 лет — с письменного согласия одного из родителей или опекуна

С 14 лет — только легкая работа в свободное от учебы время, с согласия родителей

До 14 лет — работа запрещена

Международные гарантии

Украина ратифицировала Конвенцию МОТ №182, которая запрещает:

худшие формы детского труда

рабство и принудительный труд

использование детей в преступной деятельности

опасные работы

Оформление трудового договора

Письменная форма обязательна (ч.1 ст. 24 КЗоТ)

Документы для работников до 16 лет:

- копия свидетельства о рождении

- письменное согласие родителей

- справка об учебе (для 14–15 лет)

Медицинский осмотр — обязателен

Рабочее время и оплата

16-18 лет — до 36 часов в неделю

14-16 лет — до 24 часов

Во время учебного года — рабочее время сокращается вдвое

Зарплата выплачивается полностью, несмотря на сокращенное рабочее время

Запреты и безопасность

Несовершеннолетних нельзя привлекать к:

ночным и сверхурочным работам

работе в выходные дни

опасным условиям труда

Отпуска и увольнения

Ежегодный отпуск — 31 календарный день

Увольнение — только с соблюдением общего порядка и с согласия службы по делам детей

Особые ограничения при:

- ликвидации или реорганизации

- несоответствии должности

- восстановлении предыдущего работника

Работодатель должен предложить другую работу или помочь через службу занятости.

