С какого возраста разрешено работать несовершеннолетним – правила и ограничения
Подростки могут работать, но закон устанавливает возрастные ограничения, особые гарантии и ограничения. Об этом сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.
Кто считается несовершеннолетним
- По КЗоТ Украины (ст. 187) – лица до 18 лет
- По Закону «Об охране детства» – до 18 лет
Несовершеннолетние в трудовых отношениях имеют те же права, что и взрослые, но пользуются дополнительными гарантиями в отношении:
- охраны труда
- рабочего времени
- отпусков
- порядка увольнения
Возраст, с которого можно работать
- С 16 лет — без дополнительных условий
- С 15 лет — с письменного согласия одного из родителей или опекуна
- С 14 лет — только легкая работа в свободное от учебы время, с согласия родителей
- До 14 лет — работа запрещена
Международные гарантии
Украина ратифицировала Конвенцию МОТ №182, которая запрещает:
- худшие формы детского труда
- рабство и принудительный труд
- использование детей в преступной деятельности
- опасные работы
Оформление трудового договора
- Письменная форма обязательна (ч.1 ст. 24 КЗоТ)
- Документы для работников до 16 лет:
- копия свидетельства о рождении
- письменное согласие родителей
- справка об учебе (для 14–15 лет)
- Медицинский осмотр — обязателен
Рабочее время и оплата
- 16-18 лет — до 36 часов в неделю
- 14-16 лет — до 24 часов
- Во время учебного года — рабочее время сокращается вдвое
- Зарплата выплачивается полностью, несмотря на сокращенное рабочее время
Запреты и безопасность
Несовершеннолетних нельзя привлекать к:
- ночным и сверхурочным работам
- работе в выходные дни
- опасным условиям труда
Отпуска и увольнения
- Ежегодный отпуск — 31 календарный день
- Увольнение — только с соблюдением общего порядка и с согласия службы по делам детей
- Особые ограничения при:
- ликвидации или реорганизации
- несоответствии должности
- восстановлении предыдущего работника
- Работодатель должен предложить другую работу или помочь через службу занятости.
