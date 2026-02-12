Кількість нетверезих водіїв в Україні вперше за 5 років зменшилась
Національна поліція зафіксувала понад 138 тисяч протоколів за водіння у нетверезому стані у 2025 році. Найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині. Генеральна прокуратура відкрила понад тисячу кримінальних проваджень за нетверезе водіння, а кожна 40 ДТП із загиблими чи травмованими була пов’язана з п’яними водіями. Про це повідомили в Опендатабот.
Протоколи та кримінальні провадження
У 2025 році складено 138 047 протоколів за ст. 130 КУпАП, що на 8% менше, ніж у 2024 році.
Це перше зменшення за останні п’ять років, коли кількість нетверезих водіїв зростала щороку.
Водночас, у чотирьох регіонах зафіксовано зростання:
- Рівненщина +19%
- Хмельниччина +18%
- Харківщина +8,5%
- Запорізька область +3%
Кримінальні провадження: Генпрокуратура відкрила 1 044 справи за ст. 286-1 ККУ. До суду дійшло 59% справ.
Географія порушень
Найбільше протоколів:
- Дніпропетровщина — 13 519
- Харківщина — 12 095
- Одещина — 11 543
Найменше:
- Херсонщина — 1 138
- Чернівецька область — 1 596
- Івано-Франківська область — 1 897
ДТП та наслідки
- Торік за участю п’яних водіїв сталося 643 ДТП із загиблими або травмованими — на третину менше, ніж у попередньому році.
- Загинуло 73 людини, 857 отримали травми.
- Кожна 40-та ДТП із загиблими чи травмованими пов’язана з нетверезим водінням, тоді як у 2023–2024 роках цей показник становив кожну 25-ту аварію.
