  1. В Україні

Кількість нетверезих водіїв в Україні вперше за 5 років зменшилась

17:11, 12 лютого 2026
У 2025 році складено 138 тисяч протоколів за п’яне водіння.
Національна поліція зафіксувала понад 138 тисяч протоколів за водіння у нетверезому стані у 2025 році. Найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині. Генеральна прокуратура відкрила понад тисячу кримінальних проваджень за нетверезе водіння, а кожна 40 ДТП із загиблими чи травмованими була пов’язана з п’яними водіями. Про це повідомили в Опендатабот.

Протоколи та кримінальні провадження

У 2025 році складено 138 047 протоколів за ст. 130 КУпАП, що на 8% менше, ніж у 2024 році.

Це перше зменшення за останні п’ять років, коли кількість нетверезих водіїв зростала щороку.

Водночас, у чотирьох регіонах зафіксовано зростання:

  • Рівненщина +19%
  • Хмельниччина +18%
  • Харківщина +8,5%
  • Запорізька область +3%

Кримінальні провадження: Генпрокуратура відкрила 1 044 справи за ст. 286-1 ККУ. До суду дійшло 59% справ.

Географія порушень

Найбільше протоколів:

  • Дніпропетровщина — 13 519
  • Харківщина — 12 095
  • Одещина — 11 543

Найменше:

  • Херсонщина — 1 138
  • Чернівецька область — 1 596
  • Івано-Франківська область — 1 897

ДТП та наслідки

  • Торік за участю п’яних водіїв сталося 643 ДТП із загиблими або травмованими — на третину менше, ніж у попередньому році.
  • Загинуло 73 людини, 857 отримали травми.
  • Кожна 40-та ДТП із загиблими чи травмованими пов’язана з нетверезим водінням, тоді як у 2023–2024 роках цей показник становив кожну 25-ту аварію.

поліція ПДР дороги Україна транспорт

