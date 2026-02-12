Количество нетрезвых водителей в Украине впервые за 5 лет уменьшилось
Национальная полиция зафиксировала более 138 тысяч протоколов за вождение в нетрезвом состоянии в 2025 году. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Генеральная прокуратура открыла более тысячи уголовных производств за вождение в нетрезвом состоянии, а каждое 40 ДТП с погибшими или травмированными было связано с пьяными водителями. Об этом сообщили в Опендатабот.
Протоколы и уголовные производства
В 2025 году составлено 138 047 протоколов по ст. 130 КУоАП, что на 8% меньше, чем в 2024 году.
Это первое уменьшение за последние пять лет, когда количество нетрезвых водителей росло каждый год.
В то же время, в четырех регионах зафиксирован рост:
- Ровенская область +19%
- Хмельницкая область +18%
- Харьковская область +8,5%
- Запорожская область +3%
Уголовные производства: Генпрокуратура открыла 1 044 дела по ст. 286-1 УК. В суд поступило 59% дел.
География нарушений
Больше всего протоколов:
- Днепропетровская область — 13 519
- Харьковская область — 12 095
- Одесская область — 11 543
Меньше всего:
- Херсонская область — 1 138
- Черновицкая область — 1 596
- Ивано-Франковская область — 1 897
ДТП и последствия
- В прошлом году с участием пьяных водителей произошло 643 ДТП с погибшими или травмированными — на треть меньше, чем в предыдущем году.
- Погибло 73 человека, 857 получили травмы.
- Каждая 40-я ДТП с погибшими или травмированными связана с нетрезвым вождением, тогда как в 2023–2024 годах этот показатель составлял каждую 25-ю аварию.
