Количество нетрезвых водителей в Украине впервые за 5 лет уменьшилось

В 2025 году составлено 138 тысяч протоколов за пьяное вождение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная полиция зафиксировала более 138 тысяч протоколов за вождение в нетрезвом состоянии в 2025 году. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Генеральная прокуратура открыла более тысячи уголовных производств за вождение в нетрезвом состоянии, а каждое 40 ДТП с погибшими или травмированными было связано с пьяными водителями. Об этом сообщили в Опендатабот.

Протоколы и уголовные производства

В 2025 году составлено 138 047 протоколов по ст. 130 КУоАП, что на 8% меньше, чем в 2024 году.

Это первое уменьшение за последние пять лет, когда количество нетрезвых водителей росло каждый год.

В то же время, в четырех регионах зафиксирован рост:

Ровенская область +19%

Хмельницкая область +18%

Харьковская область +8,5%

Запорожская область +3%

Уголовные производства: Генпрокуратура открыла 1 044 дела по ст. 286-1 УК. В суд поступило 59% дел.

География нарушений

Больше всего протоколов:

Днепропетровская область — 13 519

Харьковская область — 12 095

Одесская область — 11 543

Меньше всего:

Херсонская область — 1 138

Черновицкая область — 1 596

Ивано-Франковская область — 1 897

ДТП и последствия

В прошлом году с участием пьяных водителей произошло 643 ДТП с погибшими или травмированными — на треть меньше, чем в предыдущем году.

Погибло 73 человека, 857 получили травмы.

Каждая 40-я ДТП с погибшими или травмированными связана с нетрезвым вождением, тогда как в 2023–2024 годах этот показатель составлял каждую 25-ю аварию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.