  1. В Україні

20 років без забудови: прокуратура у Києві хоче повернути 4 гектари на Берковщині

22:00, 12 лютого 2026
Прокуратура через суд у Києві вимагає повернути землю на Берковщині.
Дарницька окружна прокуратура Києва подала до суду позов про розірвання договору оренди земельної ділянки площею майже 4 гектари в Дарницькому районі столиці та її повернення у власність громади.

Йдеться про ділянку в районі затоки Берковщина на Дніпровській набережній. Землю було передано в оренду у 2004 році для будівництва зони відпочинку — розважального комплексу, закладів харчування, тенісних кортів та ландшафтного майданчика. Вартість ділянки, за оцінками, перевищує 118 млн гривень.

За даними прокуратури, за понад 20 років орендар так і не розпочав реалізацію проєкту.

Водночас у 2023 році орендар намагався змінити цільове призначення земельної ділянки з метою будівництва там  багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Крім того, орендар систематично не сплачував орендні платежі, що призвело до недоотримання коштів міським бюджетом.

Наразі Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом прокуратури.

прокуратура Київ

Стрічка новин

