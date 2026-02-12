20 лет без застройки: прокуратура в Киеве хочет вернуть 4 гектара на Берковщине

Прокуратура через суд в Киеве требует вернуть землю на Берковщине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дарницкая окружная прокуратура Киева подала в суд иск о расторжении договора аренды земельного участка площадью почти 4 гектара в Дарницком районе столицы и его возврате в собственность громады.

Речь идет об участке в районе залива Берковщина на Днепровской набережной. Земля была передана в аренду в 2004 году для строительства зоны отдыха — развлекательного комплекса, заведений питания, теннисных кортов и ландшафтной площадки. Стоимость участка, по оценкам, превышает 118 млн гривен.

По данным прокуратуры, за более чем 20 лет арендатор так и не начал реализацию проекта.

В то же время в 2023 году арендатор пытался изменить целевое назначение земельного участка с целью строительства там многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры.

Кроме того, арендатор систематически не уплачивал арендные платежи, что привело к недополучению средств городским бюджетом.

В настоящее время Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу по иску прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.