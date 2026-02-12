Автоцивілка в Дії: чому не бачите поліс ОСЦПВ та що означає жовта позначка
Водіям більше не потрібно шукати паперовий страховий поліс у бардачку — автоцивілка відображається безпосередньо в застосунку «Дія». Водночас у користувачів часто виникають питання: коли поліс з’являється в застосунку, що означає жовтий статус та як діяти, якщо дані не підтягнулися.
Де знайти страховий поліс
Поліс ОСЦПВ відображається в картці техпаспорта автомобіля в «Дії». Його можна відкрити через меню документа (три крапки → «Страховий поліс ОСЦПВ») або натиснувши на кольорову стрічку в картці авто.
Статус поліса позначається кольором:
зелений — поліс дійсний;
жовтий — дані потребують уточнення, поліс недійсний.
Коли поліс з’являється після оформлення
Страховий поліс відображається в «Дії» наступного дня після його оформлення та завантаження страховою компанією до Центральної бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).
Перевірити статус поліса можна також на сайті МТСБУ.
Якщо поліс є в базі, але не відображається в «Дії»
У такому разі рекомендується:
- звірити VIN-код і номер авто в техпаспорті та в полісі;
- у разі виявлення помилки звернутися до страхової компанії для її виправлення;
- якщо дані правильні — спробувати повторно авторизуватися в застосунку.
Чи може мати поліс у «Дії» не власник авто
Так, якщо особа є належним користувачем транспортного засобу. Для цього власнику потрібно скористатися сервісом «Шеринг авто» в застосунку: Сервіси → Водієві → Шеринг авто. Після призначення належного користувача техпаспорт і страховий поліс відображатимуться і в його застосунку.
Чи є цифрова автоцивілка офіційним документом
Так. Юридичну силу цифрового техпаспорта зі страховим полісом визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1453.
