  1. В Україні

Автоцивілка в Дії: чому не бачите поліс ОСЦПВ та що означає жовта позначка

22:18, 12 лютого 2026
Як перевірити автоцивілку в застосунку і що робити, якщо дані не відображаються.
Водіям більше не потрібно шукати паперовий страховий поліс у бардачку — автоцивілка відображається безпосередньо в застосунку «Дія». Водночас у користувачів часто виникають питання: коли поліс з’являється в застосунку, що означає жовтий статус та як діяти, якщо дані не підтягнулися.

Де знайти страховий поліс

Поліс ОСЦПВ відображається в картці техпаспорта автомобіля в «Дії». Його можна відкрити через меню документа (три крапки → «Страховий поліс ОСЦПВ») або натиснувши на кольорову стрічку в картці авто.

Статус поліса позначається кольором:

 зелений — поліс дійсний;

жовтий — дані потребують уточнення, поліс недійсний.

Коли поліс з’являється після оформлення

Страховий поліс відображається в «Дії» наступного дня після його оформлення та завантаження страховою компанією до Центральної бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Перевірити статус поліса можна також на сайті МТСБУ.

Якщо поліс є в базі, але не відображається в «Дії»

У такому разі рекомендується:

  • звірити VIN-код і номер авто в техпаспорті та в полісі;
  • у разі виявлення помилки звернутися до страхової компанії для її виправлення;
  • якщо дані правильні — спробувати повторно авторизуватися в застосунку.

Чи може мати поліс у «Дії» не власник авто

Так, якщо особа є належним користувачем транспортного засобу. Для цього власнику потрібно скористатися сервісом «Шеринг авто» в застосунку: Сервіси → Водієві → Шеринг авто. Після призначення належного користувача техпаспорт і страховий поліс відображатимуться і в його застосунку.

Чи є цифрова автоцивілка офіційним документом

Так. Юридичну силу цифрового техпаспорта зі страховим полісом визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1453.

страхування Дія автомобіль

Стрічка новин

