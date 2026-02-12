  1. В Украине

Автогражданка в Дии: почему не видите полис ОСАГО и что означает желтая отметка

22:18, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как проверить автогражданку в приложении и что делать, если данные не отображаются.
Автогражданка в Дии: почему не видите полис ОСАГО и что означает желтая отметка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Водителям больше не нужно искать бумажный страховой полис в бардачке — автогражданка отображается непосредственно в приложении «Дия». В то же время у пользователей часто возникают вопросы: когда полис появляется в приложении, что означает желтый статус и как действовать, если данные не подтянулись.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Где найти страховой полис

Полис ОСАГО отображается в карточке техпаспорта автомобиля в «Дии». Его можно открыть через меню документа (три точки → «Страховой полис ОСАГО») или нажав на цветную ленту в карточке авто.

Статус полиса обозначается цветом:

зеленый — полис действителен;

желтый — данные требуют уточнения, полис недействителен.

Когда полис появляется после оформления

Страховой полис отображается в «Дии» на следующий день после его оформления и загрузки страховой компанией в Центральную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Проверить статус полиса можно также на сайте МТСБУ.

Если полис есть в базе, но не отображается в «Дии»

В таком случае рекомендуется:

  • сверить VIN-код и номер авто в техпаспорте и в полисе;
  • в случае обнаружения ошибки обратиться в страховую компанию для ее исправления;
  • если данные верны — попробовать повторно авторизоваться в приложении.

Может ли иметь полис в «Дии» не владелец авто

Да, если лицо является надлежащим пользователем транспортного средства. Для этого владельцу нужно воспользоваться сервисом «Шеринг авто» в приложении: Сервисы → Водителю → Шеринг авто. После назначения надлежащего пользователя техпаспорт и страховой полис будут отображаться и в его приложении.

Является ли цифровая автогражданка официальным документом

Да. Юридическая сила цифрового техпаспорта со страховым полисом определена постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1453.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

страховка Дия автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ: как подать жалобу, что происходит во время рассмотрения и когда ждать решения

Граждане, которые использовали все возможности национальной защиты, могут обратиться в Европейский суд по правам человека.

Что не так с проектом нового Трудового кодекса: эксперты ВРУ нашли серьезные риски

ГНЭУ обнародовало заключение к проекту нового Трудового кодекса: что насторожило экспертов.

Судьи смогут иметь более одного помощника: решение Совета судей

Совет судей Украины внес изменения в Положение о помощнике судьи, позволив более гибко подходить к формированию штата помощников в судах с высокой нагрузкой.

Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

Упрощенная процедура банкротства предусматривает устранение кредиторов от управления процессом.

Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]