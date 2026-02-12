Автогражданка в Дии: почему не видите полис ОСАГО и что означает желтая отметка
Водителям больше не нужно искать бумажный страховой полис в бардачке — автогражданка отображается непосредственно в приложении «Дия». В то же время у пользователей часто возникают вопросы: когда полис появляется в приложении, что означает желтый статус и как действовать, если данные не подтянулись.
Где найти страховой полис
Полис ОСАГО отображается в карточке техпаспорта автомобиля в «Дии». Его можно открыть через меню документа (три точки → «Страховой полис ОСАГО») или нажав на цветную ленту в карточке авто.
Статус полиса обозначается цветом:
зеленый — полис действителен;
желтый — данные требуют уточнения, полис недействителен.
Когда полис появляется после оформления
Страховой полис отображается в «Дии» на следующий день после его оформления и загрузки страховой компанией в Центральную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
Проверить статус полиса можно также на сайте МТСБУ.
Если полис есть в базе, но не отображается в «Дии»
В таком случае рекомендуется:
- сверить VIN-код и номер авто в техпаспорте и в полисе;
- в случае обнаружения ошибки обратиться в страховую компанию для ее исправления;
- если данные верны — попробовать повторно авторизоваться в приложении.
Может ли иметь полис в «Дии» не владелец авто
Да, если лицо является надлежащим пользователем транспортного средства. Для этого владельцу нужно воспользоваться сервисом «Шеринг авто» в приложении: Сервисы → Водителю → Шеринг авто. После назначения надлежащего пользователя техпаспорт и страховой полис будут отображаться и в его приложении.
Является ли цифровая автогражданка официальным документом
Да. Юридическая сила цифрового техпаспорта со страховым полисом определена постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1453.
