Оренда житла, субвенції та працевлаштування – уряд запускає комплексну підтримку ветеранів

За словами Свириденко, програми допоможуть ветеранам адаптуватися до цивільного життя та розвивати власну справу.

Понад 50% ветеранів, які працевлаштувалися після служби, повернулися на попередні робочі місця, близько 12 тисяч працюють як ФОП, ще понад 30 тисяч знайшли нову роботу. Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, розповівши про роботу уряду щодо підтримки ветеранів у пошуку роботи, перекваліфікації, розвитку бізнесу, житлових питаннях та інтеграції в громадах.

«Ми прагнемо, щоб ветерани мали не лише пільги, а й вибір професійного шляху як у державному, так і в приватному секторі», — зазначила Свириденко.

Основні ініціативи уряду для ветеранів

Програма «Ветеран.Робота» на 2026-2027 роки

Кабмін затвердив державну програму, яка включає професійну адаптацію, перекваліфікацію, супровід працевлаштування та розвиток кар’єрних можливостей. Розвивається цифрова платформа «Кар’єра ветерана», де вже зареєстровано понад 65 тисяч вакансій, більше 3 тисяч ветеранів та майже тисяча роботодавців. Платформа допомагає поєднати військовий досвід з цивільними компетенціями.

Розширена компенсація оренди житла

Отримати кошти на покриття оренди житла можуть:

захисники та захисниці, які втратили або мають пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях;

ветерани/ветеранки серед ВПО, які не мають власного житла або мешкали у чужих домівках;

колишні полонені, чиє житло залишилося на окупованій території.

Заяви можна подавати через структурні підрозділи ветеранської політики або ЦНАП за місцем орендованого житла.

Державна субвенція на ветеранські простори у громадах

У 2026 році 15 громад отримають фінансування на створення безбар’єрних центрів для ветеранів та їхніх родин. Там вони зможуть отримати консультації, послуги та підтримку для інтеграції у громадське життя.

Статус суб’єкта ветеранського підприємництва

Запроваджується спеціальний статус, який дозволить ветеранам отримувати гранти, пільгове фінансування та інші інструменти розвитку власної справи. Деталі алгоритму надання статусу опублікує Мінветеранів.

