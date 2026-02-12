  1. В Україні

Оренда житла, субвенції та працевлаштування – уряд запускає комплексну підтримку ветеранів

18:05, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами Свириденко, програми допоможуть ветеранам адаптуватися до цивільного життя та розвивати власну справу.
Оренда житла, субвенції та працевлаштування – уряд запускає комплексну підтримку ветеранів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Понад 50% ветеранів, які працевлаштувалися після служби, повернулися на попередні робочі місця, близько 12 тисяч працюють як ФОП, ще понад 30 тисяч знайшли нову роботу. Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, розповівши про роботу уряду щодо підтримки ветеранів у пошуку роботи, перекваліфікації, розвитку бізнесу, житлових питаннях та інтеграції в громадах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Ми прагнемо, щоб ветерани мали не лише пільги, а й вибір професійного шляху як у державному, так і в приватному секторі», — зазначила Свириденко.

Основні ініціативи уряду для ветеранів

Програма «Ветеран.Робота» на 2026-2027 роки

Кабмін затвердив державну програму, яка включає професійну адаптацію, перекваліфікацію, супровід працевлаштування та розвиток кар’єрних можливостей. Розвивається цифрова платформа «Кар’єра ветерана», де вже зареєстровано понад 65 тисяч вакансій, більше 3 тисяч ветеранів та майже тисяча роботодавців. Платформа допомагає поєднати військовий досвід з цивільними компетенціями.

Розширена компенсація оренди житла

Отримати кошти на покриття оренди житла можуть:

  • захисники та захисниці, які втратили або мають пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях;
  • ветерани/ветеранки серед ВПО, які не мають власного житла або мешкали у чужих домівках;
  • колишні полонені, чиє житло залишилося на окупованій території.

Заяви можна подавати через структурні підрозділи ветеранської політики або ЦНАП за місцем орендованого житла.

Державна субвенція на ветеранські простори у громадах

У 2026 році 15 громад отримають фінансування на створення безбар’єрних центрів для ветеранів та їхніх родин. Там вони зможуть отримати консультації, послуги та підтримку для інтеграції у громадське життя.

Статус суб’єкта ветеранського підприємництва

Запроваджується спеціальний статус, який дозволить ветеранам отримувати гранти, пільгове фінансування та інші інструменти розвитку власної справи. Деталі алгоритму надання статусу опублікує Мінветеранів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові ветерани Кабінет Міністрів України оренда Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ: як подати скаргу, що відбувається під час розгляду і коли чекати рішення

Громадяни які використали всі можливості національного захисту можуть звернутися до Європейського суду з прав людини.

Що не так із проєктом нового Трудового кодексу: експерти ВРУ знайшли серйозні ризики

ГНЕУ оприлюднило висновок до проєкту нового Трудового кодексу: що насторожило експертів.

Судді зможуть мати більше одного помічника: рішення Ради суддів

Рада суддів України внесла зміни до Положення про помічника судді, дозволивши гнучкіше підходити до формування штату помічників у судах із високим навантаженням.

Уряд пропонує швидке банкрутство малого бізнесу без контролю кредиторів: зміни

Спрощена процедура банкрутства передбачає усунення кредиторів від управління процесом.

Евакуація дітей без згоди батьків: чому ухвалений законопроєкт може створити прогалини у законодавстві

Верховна Рада ухвалила закон про евакуацію дітей з районів бойових дій, проте з ухваленням нової редакції Цивільного кодексу України невдовзі можуть з’явитися прогалини у законодавстві щодо їхнього захисту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]