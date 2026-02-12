  1. В Украине

Аренда жилья, субвенции и трудоустройство – правительство запускает комплексную поддержку ветеранов

18:05, 12 февраля 2026
По словам Свириденко, программы помогут ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и развивать собственное дело.
Более 50% ветеранов, которые трудоустроились после службы, вернулись на прежние рабочие места, около 12 тысяч работают как ФЛП, еще более 30 тысяч нашли новую работу. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, рассказав о работе правительства по поддержке ветеранов в поиске работы, переквалификации, развитии бизнеса, жилищных вопросах и интеграции в общинах.

«Мы стремимся, чтобы ветераны имели не только льготы, но и выбор профессионального пути как в государственном, так и в частном секторе», — отметила Свириденко.

Основные инициативы правительства для ветеранов

Программа «Ветеран.Работа» на 2026-2027 годы

Кабмин утвердил государственную программу, которая включает профессиональную адаптацию, переквалификацию, сопровождение трудоустройства и развитие карьерных возможностей. Развивается цифровая платформа «Карьера ветерана», где уже зарегистрировано более 65 тысяч вакансий, более 3 тысяч ветеранов и почти тысяча работодателей. Платформа помогает совместить военный опыт с гражданскими компетенциями.

Расширенная компенсация аренды жилья

Получить средства на покрытие аренды жилья могут:

  • защитники и защитницы, которые потеряли или имеют поврежденное жилье на временно оккупированных территориях;
  • ветераны/ветеранки среди ВПЛ, которые не имеют собственного жилья или проживали в чужих домах;
  • бывшие пленные, чье жилье осталось на оккупированной территории.

Заявления можно подавать через структурные подразделения ветеранской политики или ЦНАП по месту арендованного жилья.

Государственная субвенция на ветеранские пространства в общинах

В 2026 году 15 общин получат финансирование на создание безбарьерных центров для ветеранов и их семей. Там они смогут получить консультации, услуги и поддержку для интеграции в общественную жизнь.

Статус субъекта ветеранского предпринимательства

Вводится специальный статус, который позволит ветеранам получать гранты, льготное финансирование и другие инструменты развития собственного дела. Детали алгоритма предоставления статуса опубликует Минветеранов.

