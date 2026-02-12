  1. В Україні

У Києві просять не сипати сіль у каналізацію під час морозів

22:36, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У КМДА спростували поширені в соцмережах поради про те, що сіль нібито запобігає замерзанню труб.
У Києві просять не сипати сіль у каналізацію під час морозів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Житлово-комунальні служби столиці закликали мешканців багатоповерхівок не додавати сіль до каналізації під час морозів і дотримуватися правил експлуатації мереж. У КМДА спростували поширені в соцмережах поради про те, що сіль нібито запобігає замерзанню труб.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Виконавці послуг – комунальні керуючі компанії з обслуговування житлового фонду міста Києва та ПрАТ «АК «Київводоканал» – надали детальне роз’яснення щодо роботи системи водовідведення й практичні рекомендації для споживачів.

Останнім часом у соціальних мережах шириться «експертна» рекомендація – додавати сіль до каналізації під час морозів. У керуючих компаніях зазначають: внутрішня будинкова каналізаційна мережа функціонує за рахунок самопливу (гравітаційним принципом). Правильно спроєктована та експлуатована система забезпечує ефективне відведення стоків без використання насосів і навіть у зимовий період не залежить від наявності опалення в будівлі (за винятком окремих поодиноких випадків нестандартного проєктування).

Замерзання каналізаційних мереж за таких умов неможливе і може виникнути лише в разі неправильної експлуатації, найчастіше – через засмічення.

У «Київводоканалі», своєю чергою, зазначають, що зовнішні каналізаційні мережі, куди потрапляють стоки з будинку, прокладені нижче рівня промерзання ґрунту. Для київського регіону цей показник становить близько 1,2 м, тому ризик замерзання таких мереж є мінімальним.

Крім того, фахівці застерігають, що потрапляння стічних вод із високою концентрацією солі на очисні споруди може негативно вплинути на процес очищення. Зокрема, це може призвести до підвищення концентрації хлориду натрію у стоках після очищення.

Комунальні служби наголошують: додавання солі в каналізацію не є ефективним і доцільним способом запобігання її замерзанню. Більш дієвим буде дотримання правил експлуатації та недопущення засмічень.

Що заборонено викидати в каналізацію й чому:

  • жир і олію – потрапляючи в мийку, гарячий жир із часом охолоджується, твердне на стінках труб і «цементує» інше дрібне сміття;
  • харчові залишки – навіть дрібні шматочки їжі, кавова гуща та очистки овочів поступово створюють щільні пробки;
  • волосся та шерсть – це головні вороги зливів у ванній. Вони сплутуються, чіпляються за нерівності труб і затримують бруд;
  • наповнювач для котячого туалету – глиняний (бентонітовий) при контакті з водою перетворюється на в’язку, важку масу, схожу на пластилін або бетон, яка миттєво осідає в коліні унітазу або на вигинах труб. Деревний зовнішньо схожий на тирсу, утім у великій кількості розбухає, збільшуючись в об’ємі в кілька разів, що створює щільну пробку;
  • презервативи – виготовлені з латексу або поліуретану, які не розкладаються у воді, потрапляючи у трубу, можуть наповнюватися водою або повітрям, роздуватися і працювати як «корок»;
  • засоби гігієни – вологі серветки (навіть «розчинні»), підгузки, ватні диски та палички не розчиняються у воді та миттєво блокують систему;
  • надлишок туалетного паперу – велика кількість паперу, особливо щільного, може не встигнути розмокнути і теж закупорити трубопровід;
  • будівельне сміття – змивання піску, цементу або шпаклівки після ремонту – гарантований спосіб «вбити» каналізацію, оскільки ці суміші осідають на дні труб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ: як подати скаргу, що відбувається під час розгляду і коли чекати рішення

Громадяни які використали всі можливості національного захисту можуть звернутися до Європейського суду з прав людини.

Що не так із проєктом нового Трудового кодексу: експерти ВРУ знайшли серйозні ризики

ГНЕУ оприлюднило висновок до проєкту нового Трудового кодексу: що насторожило експертів.

Судді зможуть мати більше одного помічника: рішення Ради суддів

Рада суддів України внесла зміни до Положення про помічника судді, дозволивши гнучкіше підходити до формування штату помічників у судах із високим навантаженням.

Уряд пропонує швидке банкрутство малого бізнесу без контролю кредиторів: зміни

Спрощена процедура банкрутства передбачає усунення кредиторів від управління процесом.

Евакуація дітей без згоди батьків: чому ухвалений законопроєкт може створити прогалини у законодавстві

Верховна Рада ухвалила закон про евакуацію дітей з районів бойових дій, проте з ухваленням нової редакції Цивільного кодексу України невдовзі можуть з’явитися прогалини у законодавстві щодо їхнього захисту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]