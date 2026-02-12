У Києві просять не сипати сіль у каналізацію під час морозів

У КМДА спростували поширені в соцмережах поради про те, що сіль нібито запобігає замерзанню труб.

Житлово-комунальні служби столиці закликали мешканців багатоповерхівок не додавати сіль до каналізації під час морозів і дотримуватися правил експлуатації мереж. У КМДА спростували поширені в соцмережах поради про те, що сіль нібито запобігає замерзанню труб.

Виконавці послуг – комунальні керуючі компанії з обслуговування житлового фонду міста Києва та ПрАТ «АК «Київводоканал» – надали детальне роз’яснення щодо роботи системи водовідведення й практичні рекомендації для споживачів.

Останнім часом у соціальних мережах шириться «експертна» рекомендація – додавати сіль до каналізації під час морозів. У керуючих компаніях зазначають: внутрішня будинкова каналізаційна мережа функціонує за рахунок самопливу (гравітаційним принципом). Правильно спроєктована та експлуатована система забезпечує ефективне відведення стоків без використання насосів і навіть у зимовий період не залежить від наявності опалення в будівлі (за винятком окремих поодиноких випадків нестандартного проєктування).

Замерзання каналізаційних мереж за таких умов неможливе і може виникнути лише в разі неправильної експлуатації, найчастіше – через засмічення.

У «Київводоканалі», своєю чергою, зазначають, що зовнішні каналізаційні мережі, куди потрапляють стоки з будинку, прокладені нижче рівня промерзання ґрунту. Для київського регіону цей показник становить близько 1,2 м, тому ризик замерзання таких мереж є мінімальним.

Крім того, фахівці застерігають, що потрапляння стічних вод із високою концентрацією солі на очисні споруди може негативно вплинути на процес очищення. Зокрема, це може призвести до підвищення концентрації хлориду натрію у стоках після очищення.

Комунальні служби наголошують: додавання солі в каналізацію не є ефективним і доцільним способом запобігання її замерзанню. Більш дієвим буде дотримання правил експлуатації та недопущення засмічень.

Що заборонено викидати в каналізацію й чому:

жир і олію –

харчові залишки –

волосся та шерсть –

наповнювач для котячого туалету –

презервативи –

засоби гігієни –

надлишок туалетного паперу –

будівельне сміття –

