В Киеве просят не сыпать соль в канализацию во время морозов

22:36, 12 февраля 2026
В КГГА опровергли распространенные в соцсетях советы о том, что соль якобы предотвращает замерзание труб.
Жилищно-коммунальные службы столицы призвали жителей многоэтажек не добавлять соль в канализацию во время морозов и соблюдать правила эксплуатации сетей. В КГГА опровергли распространенные в соцсетях советы о том, что соль якобы предотвращает замерзание труб.

Исполнители услуг – коммунальные управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда города Киева и ПрАТ «АК «Киевводоканал» – предоставили подробные разъяснения о работе системы водоотведения и практические рекомендации для потребителей.

В последнее время в социальных сетях распространяется «экспертная» рекомендация – добавлять соль в канализацию во время морозов. В управляющих компаниях отмечают: внутренняя домовая канализационная сеть функционирует за счет самотека (гравитационным принципом). Правильно спроектированная и эксплуатируемая система обеспечивает эффективное отведение стоков без использования насосов и даже в зимний период не зависит от наличия отопления в здании (за исключением отдельных единичных случаев нестандартного проектирования).

Замерзание канализационных сетей в таких условиях невозможно и может возникнуть лишь в случае неправильной эксплуатации, чаще всего – из-за засоров.

В «Киевводоканале», в свою очередь, отмечают, что внешние канализационные сети, куда поступают стоки из дома, проложены ниже уровня промерзания грунта. Для киевского региона этот показатель составляет около 1,2 м, поэтому риск замерзания таких сетей минимален.

Кроме того, специалисты предупреждают, что попадание сточных вод с высокой концентрацией соли на очистные сооружения может негативно повлиять на процесс очистки. В частности, это может привести к повышению концентрации хлорида натрия в стоках после очистки.

Коммунальные службы подчеркивают: добавление соли в канализацию не является эффективным и целесообразным способом предотвращения ее замерзания. Более действенным будет соблюдение правил эксплуатации и недопущение засоров.

Что запрещено выбрасывать в канализацию и почему:

  • жир и масло – попадая в раковину, горячий жир со временем остывает, твердеет на стенках труб и «цементирует» другой мелкий мусор;
  • пищевые остатки – даже мелкие кусочки еды, кофейная гуща и очистки овощей постепенно создают плотные пробки;
  • волосы и шерсть – это главные враги сливов в ванной. Они спутываются, цепляются за неровности труб и задерживают грязь;
  • наполнитель для кошачьего туалета – глиняный (бентонитовый) при контакте с водой превращается в вязкую, тяжелую массу, похожую на пластилин или бетон, которая мгновенно оседает в колене унитаза или на изгибах труб. Древесный внешне похож на опилки, однако в большом количестве разбухает, увеличиваясь в объеме в несколько раз, что создает плотную пробку;
  • презервативы – изготовленные из латекса или полиуретана, не разлагаются в воде, попадая в трубу, могут наполняться водой или воздухом, раздуваться и работать как «пробка»;
  • средства гигиены – влажные салфетки (даже «растворимые»), подгузники, ватные диски и палочки не растворяются в воде и мгновенно блокируют систему;
  • избыток туалетной бумаги – большое количество бумаги, особенно плотной, может не успеть размокнуть и также закупорить трубопровод;
  • строительный мусор – смывание песка, цемента или шпаклевки после ремонта – гарантированный способ «убить» канализацию, поскольку эти смеси оседают на дне труб.

Киев

