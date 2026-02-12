  1. В Україні

Олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору, — Зеленський про дискваліфікацію Гераскевича

14:26, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський підкреслив, що шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і памʼять.
Олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору, — Зеленський про дискваліфікацію Гераскевича
Фото: football24.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українця Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпіаді-2026.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA на Facebook

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей інцидент.

Глава держави підкреслив, що спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору.

«На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру.

Я дякую нашому атлету за чітку позицію. Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила», - сказав він.

Зеленський нагадав, що Росія постійно порушує олімпійські принципи і використовує час проведення Олімпіади для війни. У 2008-му – війна проти Грузії, у 2014-му – окупація Криму, у 2022-му – повномасштабне вторгнення в Україну.

«І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор – повна зневага з боку Росії і збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях.

660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією за час повномасштабної війни. Сотні наших спортсменів більше ніколи не зможуть взяти участь ні в Олімпійських іграх, ні в будь-яких інших міжнародних змаганнях. Але при цьому 13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді. Це на Олімпійських іграх вони під «нейтральними» прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію.

Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський спорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд пропонує швидке банкрутство малого бізнесу без контролю кредиторів: зміни

Спрощена процедура банкрутства передбачає усунення кредиторів від управління процесом.

Евакуація дітей без згоди батьків: чому ухвалений законопроєкт може створити прогалини у законодавстві

Верховна Рада ухвалила закон про евакуацію дітей з районів бойових дій, проте з ухваленням нової редакції Цивільного кодексу України невдовзі можуть з’явитися прогалини у законодавстві щодо їхнього захисту.

ВРП визначила дату з’їзду для обрання члена ради та строки подання документів

ВРП оголосила про проведення з’їзду та визначила дату і місце його проведення для обрання члена Ради.

Примусова мобілізація: судова практика між обов’язком захищати країну і правом на справедливість

Суди визначають межі допустимого втручання держави у військовий обов’язок на фоні системних порушень.

Поліцейським готують нові стандарти грошового забезпечення: Комітет відновив роботу над законопроєктом

Законопроект, що перебуває у Верховній Раді з 2022 року, отримав новий імпульс після засідання робочої групи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]