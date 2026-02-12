  1. В Украине

Олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору, — Зеленский о дисквалификации Гераскевича

14:26, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский подчеркнул, что шлем с портретами погибших украинских спортсменов — это про уважение и память.
Олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору, — Зеленский о дисквалификации Гераскевича
Фото: football24.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Как ранее писала Судебно-юридическая газета, украинца Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпиаде-2026.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот инцидент.

Глава государства подчеркнул, что спорт не означает забвение, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.

«К сожалению, решение Международный олимпийский комитет дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом. Это точно не про принципы олимпизма, которые основаны на справедливости и поддержке мира.

Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов — это про уважение и память. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила», — сказал он.

Зеленский напомнил, что Россия постоянно нарушает олимпийские принципы и использует время проведения Олимпиады для войны: в 2008 году — война против Грузии, в 2014 году — оккупация Крыма, в 2022 году — полномасштабное вторжение в Украину.

«И сейчас, в 2026-м, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр — полное пренебрежение со стороны России и увеличение ударов ракетами и дронами по нашей энергетике и нашим людям.

660 украинских атлетов и тренеров были убиты Россией за время полномасштабной войны. Сотни наших спортсменов больше никогда не смогут принять участие ни в Олимпийских играх, ни в любых других международных соревнованиях. Но при этом 13 россиян сейчас в Италии и принимают участие в Олимпиаде. На Олимпийских играх они под «нейтральными» флагами, а в жизни публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. И именно они заслуживают дисквалификации.

Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость — это больше, чем иметь медали», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

Упрощенная процедура банкротства предусматривает устранение кредиторов от управления процессом.

Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.

Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость

Суды определяют пределы допустимого вмешательства государства в воинскую обязанность на фоне системных нарушений.

Полицейским готовят новые стандарты денежного обеспечения: Комитет возобновил работу над законопроектом

Законопроект, находящийся в Верховной Раде с 2022 года, получил новый импульс после заседания рабочей группы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]