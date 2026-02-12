Олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору, — Зеленский о дисквалификации Гераскевича

Владимир Зеленский подчеркнул, что шлем с портретами погибших украинских спортсменов — это про уважение и память.

Фото: football24.ua

Как ранее писала Судебно-юридическая газета, украинца Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпиаде-2026.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот инцидент.

Глава государства подчеркнул, что спорт не означает забвение, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.

«К сожалению, решение Международный олимпийский комитет дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом. Это точно не про принципы олимпизма, которые основаны на справедливости и поддержке мира.

Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов — это про уважение и память. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила», — сказал он.

Зеленский напомнил, что Россия постоянно нарушает олимпийские принципы и использует время проведения Олимпиады для войны: в 2008 году — война против Грузии, в 2014 году — оккупация Крыма, в 2022 году — полномасштабное вторжение в Украину.

«И сейчас, в 2026-м, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр — полное пренебрежение со стороны России и увеличение ударов ракетами и дронами по нашей энергетике и нашим людям.

660 украинских атлетов и тренеров были убиты Россией за время полномасштабной войны. Сотни наших спортсменов больше никогда не смогут принять участие ни в Олимпийских играх, ни в любых других международных соревнованиях. Но при этом 13 россиян сейчас в Италии и принимают участие в Олимпиаде. На Олимпийских играх они под «нейтральными» флагами, а в жизни публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. И именно они заслуживают дисквалификации.

Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость — это больше, чем иметь медали», — добавил он.

