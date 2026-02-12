  1. В Україні

Уряд робить ставку на добровільні пенсійні накопичення молоді у межах реформи

22:54, 12 лютого 2026
У Мінсоцполітики заявляють, що одним із ключових елементів майбутньої пенсійної реформи є добровільна накопичувальна система, яка має заохотити, насамперед, активну молодь формувати власні пенсійні заощадження.
Майбутня пенсійна реформа в Україні робить акцент на добровільній накопичувальній системі як додатковому інструменті фінансової безпеки громадян. Про це заявив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону «Єдині новини», окресливши концептуальні підходи до оновлення моделі пенсійного забезпечення.

За словами міністра, демографічна ситуація та структура пенсійної системи створюють значні виклики для молодого покоління, адже нині фактично один працюючий утримує одного пенсіонера. Така пропорція є вразливою і потребує змін, щоб не посилювати податковий тиск на молодь у майбутньому.

«Працюємо над тим, щоб заохотити громадян, насамперед активну молодь, формувати власні пенсійні накопичення та створити фінансові інструменти для додаткової пенсійної “подушки”», — зазначив Денис Улютін.

У межах підготовки реформи Україна аналізує міжнародний досвід і, за словами міністра, у межах пенсійної реформи опрацьовується саме добровільна модель накопичень.

У Мінсоцполітики кажуть, що міжнародний досвід показує, що обов’язкові накопичувальні системи можуть містити значні ризики та потребують потужних фінансових інструментів.

Тому наразі опрацьовується саме добровільна модель — як інструмент, що дозволить активній частині населення самостійно формувати «пенсійну подушку» та стати додатковим джерелом пенсійних виплат у майбутньому.

