Правительство делает ставку на добровольные пенсионные накопления молодежи в рамках реформы

22:54, 12 февраля 2026
В Минсоцполитики заявляют, что одним из ключевых элементов предстоящей пенсионной реформы является добровольная накопительная система, которая должна поощрить, прежде всего, активную молодежь формировать собственные пенсионные сбережения.
Будущая пенсионная реформа в Украине делает акцент на добровольной накопительной системе как дополнительном инструменте финансовой безопасности граждан. Об этом заявил Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире телемарафона «Единые новости», очертив концептуальные подходы к обновлению модели пенсионного обеспечения.

По словам министра, демографическая ситуация и структура пенсионной системы создают значительные вызовы для молодого поколения, поскольку сегодня фактически один работающий содержит одного пенсионера. Такая пропорция является уязвимой и требует изменений, чтобы не усиливать налоговую нагрузку на молодежь в будущем.

«Работаем над тем, чтобы поощрить граждан, прежде всего активную молодежь, формировать собственные пенсионные накопления и создать финансовые инструменты для дополнительной пенсионной “подушки”», — отметил Денис Улютин.

В рамках подготовки реформы Украина анализирует международный опыт и, по словам министра, в рамках пенсионной реформы прорабатывается именно добровольная модель накоплений.

В Минсоцполитики отмечают, что международный опыт показывает, что обязательные накопительные системы могут содержать значительные риски и требуют мощных финансовых инструментов.

Поэтому в настоящее время прорабатывается именно добровольная модель — как инструмент, который позволит активной части населения самостоятельно формировать «пенсионную подушку» и стать дополнительным источником пенсионных выплат в будущем.

