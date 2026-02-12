  1. В Україні

Україна відновила контрольований експорт озброєння після восьмимісячної паузи

19:17, 12 лютого 2026
РНБО відновила роботу Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва.
Фото: ukrinform
Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила свою діяльність після восьмимісячної паузи. Під час першого засідання українські підприємства отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів, повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров.

«Контрольований експорт озброєння – це про безпеку держави і розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Він відкриває шлях до нових безпекових альянсів та розширення міжнародного партнерства», – зазначив Умєров.

Пріоритети та можливості українського ОПК

За його словами, всі рішення комісії приймаються під державним контролем з безумовним пріоритетом потреб Сил оборони.

За словами Умєрова, виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу перевищують 55 млрд доларів. У сферах БпЛА, РЕБ та розвідки обсяги виробництва вже перевищують внутрішні потреби. Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії.

Стрічка новин

