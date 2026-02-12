  1. В Украине

Украина возобновила контролируемый экспорт вооружения после восьмимесячной паузы

19:17, 12 февраля 2026
СНБО возобновила работу Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Фото: ukrinform
Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возобновила свою деятельность после восьмимесячной паузы. Во время первого заседания украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

«Контролируемый экспорт вооружения – это о безопасности государства и развитии нашего оборонно-промышленного комплекса. Он открывает путь к новым альянсам в сфере безопасности и расширению международного партнерства», – отметил Умеров.

Приоритеты и возможности украинского ОПК

По его словам, все решения комиссии принимаются под государственным контролем с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны.

По словам Умерова, производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса превышают 55 млрд долларов. В сферах БПЛА, РЭБ и разведки объемы производства уже превышают внутренние потребности. Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии.

