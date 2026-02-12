У 2025 році в Україні було проставлено понад 377 тисяч апостилів — Мін’юст
Протягом 2025 року в Україні було проставлено 377 584 апостиля. Про це повідомило Міністерство юстиції України.
- 240 091 - на документах, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану;
- 253 - на документах у сфері бізнесу;
- 3005 - на документах, виданих державними архівними установами;
- 121 948 - на нотаріально оформлених документах;
- 12 287 - на судових документах.
Крім того, Мінʼюстом підготовлено 4 375 нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації.
У відомстві нагадали, що з 1 лютого 2026 року набрав чинності наказ Мін’юсту «Про впорядкування відносин з проставлення Міністерством юстиції України апостиля» від 20 листопада 2025 року № 3177/5, яким затверджено новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання за кордоном.
Новий порядок визначає, що проставлення апостиля здійснюється з використанням програмних засобів Електронного реєстру апостилів. Крім того, він регламентує наповнення Електронного реєстру апостилів зразками підписів посадових осіб, відбитків печаток та/або штампів, а також відомостями про сертифікати відкритих ключів.
Водночас, за інформацією ДП «НАІС», триває модернізація Електронного реєстру апостилів. Орієнтовна дата оновлення програмного забезпечення — 1 березня 2026 року.
При цьому:
- новий порядок застосовується вже зараз — з урахуванням наявних технічних можливостей Реєстру;
- апостиль може проставлятися як у формі спеціальної відмітки, так і у формі електронного документа (через Реєстр);
- до оновлення програмного забезпечення наповнення Реєстру зразками підписів і печаток відповідно до нового порядку не здійснюється.
Що стосується вартості послуги, то відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» з 1 січня 2026 року плата за проставлення апостиля становить:
- 670 грн — для фізичних осіб;
- 1160 грн — для юридичних осіб.
Міністерство юстиції України й надалі працює над тим, щоб процес проставлення апостиля був зручним, прозорим та доступним. Це важливо для громадян і організацій, які використовують українські документи за кордоном для навчання, роботи, сімейних чи бізнесових питань.
