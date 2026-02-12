  1. В Украине

В 2025 году в Украине было проставлено более 377 тысяч апостилей — Минюст

19:48, 12 февраля 2026
В течение 2025 года в Украине было проставлено 377 584 апостиля. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

240 091 — на документах, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния;

253 — на документах в сфере бизнеса;

3005 — на документах, выданных государственными архивными учреждениями;

121 948 — на нотариально оформленных документах;

12 287 — на судебных документах.

Кроме того, Минюстом подготовлено 4 375 нотариально оформленных документов для последующей консульской легализации.

В ведомстве напомнили, что с 1 февраля 2026 года вступил в силу приказ Минюста «Об упорядочении отношений по проставлению Министерством юстиции Украины апостиля» от 20 ноября 2025 года № 3177/5, которым утвержден новый порядок проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования за границей.

Новый порядок определяет, что проставление апостиля осуществляется с использованием программных средств Электронного реестра апостилей. Кроме того, он регламентирует наполнение Электронного реестра апостилей образцами подписей должностных лиц, оттисками печатей и/или штампов, а также сведениями о сертификатах открытых ключей.

В то же время, по информации ГП «НАИС», продолжается модернизация Электронного реестра апостилей. Ориентировочная дата обновления программного обеспечения — 1 марта 2026 года.

При этом:

новый порядок применяется уже сейчас — с учетом имеющихся технических возможностей Реестра;

апостиль может проставляться как в форме специальной отметки, так и в форме электронного документа (через Реестр);

до обновления программного обеспечения наполнение Реестра образцами подписей и печатей в соответствии с новым порядком не осуществляется.

Что касается стоимости услуги, то в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» с 1 января 2026 года плата за проставление апостиля составляет:

670 грн — для физических лиц;

1160 грн — для юридических лиц.

Министерство юстиции Украины и далее работает над тем, чтобы процесс проставления апостиля был удобным, прозрачным и доступным. Это важно для граждан и организаций, которые используют украинские документы за рубежом для обучения, работы, семейных или деловых вопросов.

