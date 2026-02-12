Кабмін виділив 3 млрд гривень на освітні простори у школах

Кошти спрямують на STEM-класи, лабораторії та сучасні навчальні кабінети.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення розподілити 3 млрд грн на створення освітніх просторів у рамках реформи «Нова українська школа», повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, кошти будуть спрямовані на оновлення навчальних кабінетів, лабораторій та STEM-класів:

1,3 млрд грн — гімназії;

1,2 млрд грн — пілотні ліцеї старшої профільної школи;

500 млн грн — осередки «Захисту України».

Для пілотних ліцеїв, включно з дистанційними школами у прифронтових регіонах, передбачено закупівлю техніки та цифрових ресурсів.

Свириденко зазначила, що з початку 2026 року уряд переходить від точкового дооснащення шкіл до системного створення освітніх просторів, наголосила прем’єрка. Громади зможуть залучити державну субвенцію на умовах співфінансування з місцевих бюджетів для закупівлі навчального, лабораторного, комп’ютерного та мультимедійного обладнання, а також меблів.

«Якісна освіта в громадах передбачає спільну відповідальність держави й громад. Для отримання цієї субвенції необхідне співфінансування з місцевих бюджетів, ремонт приміщень коштом громад. Закупівлі обладнання для класів повинні бути проведені відкрито і прозоро», — підкреслила Свириденко.

