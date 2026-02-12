Кабмин выделил 3 млрд гривен на образовательные пространства в школах

Средства направят на STEM-классы, лаборатории и современные учебные кабинеты.

Кабинет Министров принял решение распределить 3 млрд грн на создание образовательных пространств в рамках реформы «Новая украинская школа», сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам премьера, средства будут направлены на обновление учебных кабинетов, лабораторий и STEM-классов:

1,3 млрд грн — гимназии;

1,2 млрд грн — пилотные лицеи старшей профильной школы;

500 млн грн — ячейки «Защиты Украины».

Для пилотных лицеев, включая дистанционные школы в прифронтовых регионах, предусмотрена закупка техники и цифровых ресурсов.

Свириденко отметила, что с начала 2026 года правительство переходит от точечного дооснащения школ к системному созданию образовательных пространств, подчеркнула премьер. Громады смогут привлечь государственную субвенцию на условиях софинансирования из местных бюджетов для закупки учебного, лабораторного, компьютерного и мультимедийного оборудования, а также мебели.

«Качественное образование в общинах предполагает совместную ответственность государства и общин. Для получения этой субвенции необходимо софинансирование из местных бюджетов, ремонт помещений за счет общин. Закупки оборудования для классов должны быть проведены открыто и прозрачно», — подчеркнула Свириденко.

