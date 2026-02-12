  1. В Україні

Безвідсоткова державна позика для сімей, що втратили житло – умови, строки, розміри

20:24, 12 лютого 2026
Максимальна сума — до 50 мінімальних зарплат, строк погашення — до 15 років, відмова можлива при неповному пакеті документів.
Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка запроваджує механізм підтримки сімей, що втратили житло через надзвичайні ситуації, повідомили в МВС.

Як зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, громадяни отримуватимуть одноразову безвідсоткову позику на облаштування нового житла. Програма передбачає суму до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю зі строком погашення до 15 років. Кошти можна використати на придбання меблів, техніки та інших необхідних речей для побуту.

Як отримати позику – інструкція МВС

Для початку потрібно отримати статус постраждалого, підтвердивши матеріальну шкоду від надзвичайної ситуації. Довідку видають уповноважені органи місцевої влади протягом трьох робочих днів за місцем надзвичайної ситуації або евакуації.

Наступний крок — подача заяви на позику до місцевих органів виконавчої влади за новим місцем проживання. До заяви додають:

  • довідку про визнання постраждалим;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • витяг про місце проживання;
  • копію довідки про присвоєння РНОКПП або відмітку про відмову від нього у паспорті.

Документи перевіряють протягом 10 робочих днів, після чого постраждалий отримує письмове рішення. Якщо якогось документа бракує, надається місяць для його донесення.

Після позитивного рішення можна звертатися до уповноваженого банку, ознайомитися з умовами кредиту та оформити договір. Один примірник підписаного договору подається до місцевого органу влади, що ухвалював рішення про позику.

Умови та обмеження

Максимальна сума позики — до 50 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року звернення;

Строк кредиту — до 15 років;

Відмова у позиці можлива у разі:

  • неповного пакету документів;
  • вже отриманої державної допомоги на облаштування побуту;
  • надання неповної або неправдивої інформації.

