Беспроцентный государственный кредит для семей, потерявших жилье – условия, сроки, размеры

Кабинет Министров поддержал постановление, которое вводит механизм поддержки семей, потерявших жилье из-за чрезвычайных ситуаций, сообщили в МВД.

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, граждане будут получать единовременный беспроцентный заем на обустройство нового жилья. Программа предусматривает сумму до 50 минимальных заработных плат на семью со сроком погашения до 15 лет. Средства можно использовать на приобретение мебели, техники и других необходимых вещей для быта.

Как получить ссуду – инструкция МВД

Для начала нужно получить статус пострадавшего, подтвердив материальный ущерб от чрезвычайной ситуации. Справку выдают уполномоченные органы местной власти в течение трех рабочих дней по месту чрезвычайной ситуации или эвакуации.

Следующий шаг – подача заявления на ссуду в местные органы исполнительной власти по новому месту жительства. К заявлению прилагают:

справку о признании пострадавшим;

копию документа, удостоверяющего личность;

выписку о месте жительства;

копию справки о присвоении РНОКПП или отметку об отказе от него в паспорте.

Документы проверяются в течение 10 рабочих дней, после чего пострадавший получает письменное решение. Если какого-то документа не хватает, предоставляется месяц для его донесения.

После положительного решения можно обращаться в уполномоченный банк, ознакомиться с условиями кредита и оформить договор. Один экземпляр подписанного договора подается в местный орган власти, принимавший решение о займе.

Условия и ограничения

Максимальная сумма займа — до 50 минимальных заработных плат по состоянию на 1 января года обращения;

Срок кредита — до 15 лет;

Отказ в займе возможен в случае:

неполного пакета документов;

уже полученной государственной помощи на обустройство быта;

предоставления неполной или ложной информации.

