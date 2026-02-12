  1. В Украине

Беспроцентный государственный кредит для семей, потерявших жилье – условия, сроки, размеры

20:24, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Максимальная сумма – до 50 минимальных зарплат, срок погашения – до 15 лет, отказ возможен при неполном пакете документов.
Беспроцентный государственный кредит для семей, потерявших жилье – условия, сроки, размеры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров поддержал постановление, которое вводит механизм поддержки семей, потерявших жилье из-за чрезвычайных ситуаций, сообщили в МВД.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, граждане будут получать единовременный беспроцентный заем на обустройство нового жилья. Программа предусматривает сумму до 50 минимальных заработных плат на семью со сроком погашения до 15 лет. Средства можно использовать на приобретение мебели, техники и других необходимых вещей для быта.

Как получить ссуду – инструкция МВД

Для начала нужно получить статус пострадавшего, подтвердив материальный ущерб от чрезвычайной ситуации. Справку выдают уполномоченные органы местной власти в течение трех рабочих дней по месту чрезвычайной ситуации или эвакуации.

Следующий шаг – подача заявления на ссуду в местные органы исполнительной власти по новому месту жительства. К заявлению прилагают:

  • справку о признании пострадавшим;
  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • выписку о месте жительства;
  • копию справки о присвоении РНОКПП или отметку об отказе от него в паспорте.

Документы проверяются в течение 10 рабочих дней, после чего пострадавший получает письменное решение. Если какого-то документа не хватает, предоставляется месяц для его донесения.

После положительного решения можно обращаться в уполномоченный банк, ознакомиться с условиями кредита и оформить договор. Один экземпляр подписанного договора подается в местный орган власти, принимавший решение о займе.

Условия и ограничения

Максимальная сумма займа — до 50 минимальных заработных плат по состоянию на 1 января года обращения;

Срок кредита — до 15 лет;

Отказ в займе возможен в случае:

  • неполного пакета документов;
  • уже полученной государственной помощи на обустройство быта;
  • предоставления неполной или ложной информации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД деньги Кабинет Министров Украины денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ: как подать жалобу, что происходит во время рассмотрения и когда ждать решения

Граждане, которые использовали все возможности национальной защиты, могут обратиться в Европейский суд по правам человека.

Что не так с проектом нового Трудового кодекса: эксперты ВРУ нашли серьезные риски

ГНЭУ обнародовало заключение к проекту нового Трудового кодекса: что насторожило экспертов.

Судьи смогут иметь более одного помощника: решение Совета судей

Совет судей Украины внес изменения в Положение о помощнике судьи, позволив более гибко подходить к формированию штата помощников в судах с высокой нагрузкой.

Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

Упрощенная процедура банкротства предусматривает устранение кредиторов от управления процессом.

Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]