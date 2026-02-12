  1. В Україні

На Волині ексспівробітниця ТЦК за гроші допомагала ухилянтам отримувати фіктивні діагнози

23:12, 12 лютого 2026
Жінка обіцяла вплинути на службових осіб медзакладів, аби ті видавали фіктивні діагнози.
Фото: vl.npu.gov.ua
На Волині поліцейські викрили та затримали громадянку, яка допомагала чоловікам за гроші отримувати фіктивні діагнози.

Як повідомила Поліція Волинської області, схему створила 46-річна лучанка. Вона вимагала неправомірну вигоду від військовослужбовців, натомість обіцяла вплинути на службових осіб медзакладів, аби ті видавали фіктивні діагнози, що могли стати підставою для присвоєння групи інвалідності.

У подальшому – такі чоловіки могли ухилятися від служби. Робила це спритниця системно, і їй довірялись, адже була колишньою працівницею ТЦК та СП», - заявили у поліції.

Національна поліція хабар ТЦК

