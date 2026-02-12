На Волині ексспівробітниця ТЦК за гроші допомагала ухилянтам отримувати фіктивні діагнози

Жінка обіцяла вплинути на службових осіб медзакладів, аби ті видавали фіктивні діагнози.

На Волині поліцейські викрили та затримали громадянку, яка допомагала чоловікам за гроші отримувати фіктивні діагнози.

Як повідомила Поліція Волинської області, схему створила 46-річна лучанка. Вона вимагала неправомірну вигоду від військовослужбовців, натомість обіцяла вплинути на службових осіб медзакладів, аби ті видавали фіктивні діагнози, що могли стати підставою для присвоєння групи інвалідності.

У подальшому – такі чоловіки могли ухилятися від служби. Робила це спритниця системно, і їй довірялись, адже була колишньою працівницею ТЦК та СП», - заявили у поліції.

