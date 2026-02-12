  1. В Украине

На Волыни экс-сотрудница ТЦК за деньги помогала уклонистам получать фиктивные диагнозы

23:12, 12 февраля 2026
Женщина обещала повлиять на должностных лиц медучреждений, чтобы те выдавали фиктивные диагнозы.
На Волыни экс-сотрудница ТЦК за деньги помогала уклонистам получать фиктивные диагнозы
Фото: vl.npu.gov.ua
На Волыни полицейские разоблачили и задержали гражданку, которая помогала мужчинам за деньги получать фиктивные диагнозы.

Как сообщила Полиция Волынской области, схему создала 46-летняя жительница Луцка. Она требовала неправомерную выгоду от военнослужащих, взамен обещала повлиять на должностных лиц медицинских учреждений, чтобы те выдавали фиктивные диагнозы, которые могли стать основанием для присвоения группы инвалидности.

В дальнейшем такие мужчины могли уклоняться от службы. Делала это предприимчивая женщина системно, и ей доверяли, поскольку она была бывшей сотрудницей ТЦК и СП», — заявили в полиции.

Национальная полиция взятка ТЦК

Лента новостей

