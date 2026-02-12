На Волыни экс-сотрудница ТЦК за деньги помогала уклонистам получать фиктивные диагнозы

Женщина обещала повлиять на должностных лиц медучреждений, чтобы те выдавали фиктивные диагнозы.

На Волыни полицейские разоблачили и задержали гражданку, которая помогала мужчинам за деньги получать фиктивные диагнозы.

Как сообщила Полиция Волынской области, схему создала 46-летняя жительница Луцка. Она требовала неправомерную выгоду от военнослужащих, взамен обещала повлиять на должностных лиц медицинских учреждений, чтобы те выдавали фиктивные диагнозы, которые могли стать основанием для присвоения группы инвалидности.

В дальнейшем такие мужчины могли уклоняться от службы. Делала это предприимчивая женщина системно, и ей доверяли, поскольку она была бывшей сотрудницей ТЦК и СП», — заявили в полиции.

