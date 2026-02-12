В Україні запровадили моніторинг систем об’єктів критичної інформаційної інфраструктури

Документ встановлює чіткий механізм контролю за станом безпеки інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних та технологічних систем.

В Україні набрав чинності Порядок, що визначає процедуру моніторингу авторизації з безпеки систем, у яких обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом. Відповідний наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 19 грудня 2025 року № 847 зареєстровано у Міністерстві юстиції України 5 січня 2026 року за № 8/45402.

Документ встановлює чіткий механізм контролю за станом безпеки інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних та технологічних систем. Йдеться про системи, що внесені до переліку авторизованих і належать до об’єктів критичної інформаційної інфраструктури або оперують даними, захист яких гарантується законом.

Ключові завдання моніторингу:

▪️ аналіз того, як реалізується державна політика у сфері захисту інформації безпосередньо під час авторизації систем;

▪️ надання допомоги установам та організаціям у забезпеченні належного рівня захисту під час процесу авторизації;

▪️ перевірка відповідності систем вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2025 року № 712.

Моніторинг проводитиме Адміністрація Держспецзв’язку спільно зі своїми територіальними органами, які проводитимуть перевірки безпосередньо за місцезнаходженням систем у межах своїх повноважень та за погодженням із центральним апаратом Служби.

