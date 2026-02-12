В Украине введен мониторинг систем объектов критической информационной инфраструктуры

Документ устанавливает четкий механизм контроля за состоянием безопасности информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных и технологических систем.

В Украине вступил в силу Порядок, определяющий процедуру мониторинга авторизации по безопасности систем, в которых обрабатываются государственные информационные ресурсы или информация с ограниченным доступом. Соответствующий приказ Администрации Госспецсвязи от 19 декабря 2025 года № 847 зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 5 января 2026 года под № 8/45402.

Документ устанавливает четкий механизм контроля за состоянием безопасности информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных и технологических систем. Речь идет о системах, внесенных в перечень авторизованных и относящихся к объектам критической информационной инфраструктуры либо оперирующих данными, защита которых гарантируется законом.

Ключевые задачи мониторинга:

▪️ анализ того, как реализуется государственная политика в сфере защиты информации непосредственно во время авторизации систем;

▪️ оказание помощи учреждениям и организациям в обеспечении надлежащего уровня защиты в процессе авторизации;

▪️ проверка соответствия систем требованиям постановления Кабинета Министров Украины от 18 июня 2025 года № 712.

Мониторинг будет проводить Администрация Госспецсвязи совместно со своими территориальными органами, которые будут осуществлять проверки непосредственно по местонахождению систем в пределах своих полномочий и по согласованию с центральным аппаратом Службы.

