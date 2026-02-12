У Києві затримали екслікаря, який вимагав від ветерана $6000 за «вирішення питання» з інвалідністю

За вчинене зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали колишнього працівника медичного закладу, який вимагав від ветерана ЗСУ 6 тисяч доларів за «вирішення питання» з інвалідністю. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці встановили, що до одного з медичних закладів звернувся ветеран ЗСУ із необхідністю встановити групу інвалідності. 46-річний чоловік у травні 2025 року за результатами військово-лікарської комісії був визнаний непридатним для несення служби після поранень, отриманих на передовій.

Втім, 41-річний лікар, який вже офіційно не працював у вказаному медичному закладі, однак, користуючись попередніми зв’язками, продовжував консультувати громадян, став вимагати від нього 6 000 доларів нібито за вплив на службових осіб та лікарів для проведення оцінки стану його здоров’я для встановлення інвалідності.

«Зокрема, зловмисник вимагав гроші за внесення відомостей, щодо стану здоров’я пацієнта до електронної системи охорони здоров’я та формування електронного направлення до експертної Команди з Оцінювання Повсякденного Функціонування Особи для проведення оцінки стану здоров’я чоловіка, що відповідно до законодавства є безкоштовною послугою», - заявили у поліції.

Так, під час чергової зустрічі у приміщенні медичного закладу фігурант отримав від ветерана 6 000 доларів неправомірної вигоди, після чого був затриманий. Йому вже повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Наразі встановлюються всі учасники корупційної схеми та інші можливі епізоди протиправної діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.