В Киеве задержали экс-врача, который требовал от ветерана $6000 за «решение вопроса» с инвалидностью

В Киеве правоохранители задержали бывшего работника медицинского учреждения, который требовал от ветерана ВСУ 6 тысяч долларов за «решение вопроса» с инвалидностью. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители установили, что в одно из медицинских учреждений обратился ветеран ВСУ с необходимостью установить группу инвалидности. 46-летний мужчина в мае 2025 года по результатам военно-врачебной комиссии был признан непригодным к несению службы после ранений, полученных на передовой.

Однако 41-летний врач, который уже официально не работал в указанном медицинском учреждении, но, пользуясь прежними связями, продолжал консультировать граждан, стал требовать от него 6 000 долларов якобы за влияние на должностных лиц и врачей для проведения оценки состояния его здоровья с целью установления инвалидности.

«В частности, злоумышленник требовал деньги за внесение сведений о состоянии здоровья пациента в электронную систему здравоохранения и формирование электронного направления в Экспертную команду по оценке повседневного функционирования лица для проведения оценки состояния здоровья мужчины, что в соответствии с законодательством является бесплатной услугой», — заявили в полиции.

Во время очередной встречи в помещении медицинского учреждения фигурант получил от ветерана 6 000 долларов неправомерной выгоды, после чего был задержан. Ему уже сообщили о подозрении. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все участники коррупционной схемы и другие возможные эпизоды противоправной деятельности.

