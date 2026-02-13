  1. В Україні

У Держпродспоживслужбі пояснили, що робити, якщо речі з камери схову зникли

00:06, 13 лютого 2026
Якщо речі з камери схову зникли, треба зробити два важливі кроки.
У Держпродспоживслужбі пояснили, що робити, якщо речі з камери схову зникли
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, що залишати речі у камері схову — це право громадянина, а не обов’язок.

Там зазначили, що в Україні зазначене питання регулюється Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою Кабміну від 15.06.2006 № 833, яким визначено, що суб'єкт господарювання зобов'язаний:

- забезпечити  доступ  споживачів  до торговельних об'єктів без здавання на збереження особистих речей;

- при цьому створити умови для збереження речей споживачів, у разі, коли вхід до торговельного об'єкта з товарами, які реалізуються в таких закладах,  заборонено.

Що робити, якщо речі з камери схову зникли?

1. Негайно повідомте адміністрацію закладу.

2. Спільно викличте поліцію для фіксації факту зникнення.

«Зазвичай магазини надають камери схову як додатковий сервіс, без складання акту зберігання з повним описом вмісту. Тому радимо не здавати в камери схову в торгівельних закладах цінні речі», - додали у заяві.

Держпродспоживслужба

