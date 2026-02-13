В Госпродпотребслужбе объяснили, что делать, если вещи из камеры хранения исчезли
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила, что оставлять вещи в камере хранения — это право гражданина, а не обязанность.
Там отметили, что в Украине данный вопрос регулируется Порядком осуществления торговой деятельности и правилами торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, утвержденным постановлением Кабмина от 15.06.2006 № 833, которым определено, что субъект хозяйствования обязан:
- обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без сдачи на хранение личных вещей;
- при этом создать условия для хранения вещей потребителей в случае, когда вход в торговый объект с товарами, реализуемыми в таких заведениях, запрещен.
Что делать, если вещи из камеры хранения исчезли?
- Немедленно сообщите администрации заведения.
- Совместно вызовите полицию для фиксации факта исчезновения.
«Обычно магазины предоставляют камеры хранения как дополнительный сервис, без составления акта хранения с полным описанием содержимого. Поэтому советуем не сдавать в камеры хранения в торговых заведениях ценные вещи», — добавили в заявлении.
