  1. В Украине

В Госпродпотребслужбе объяснили, что делать, если вещи из камеры хранения исчезли

00:06, 13 февраля 2026
Если вещи из камеры хранения исчезли, необходимо сделать два важных шага.
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила, что оставлять вещи в камере хранения — это право гражданина, а не обязанность.

Там отметили, что в Украине данный вопрос регулируется Порядком осуществления торговой деятельности и правилами торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, утвержденным постановлением Кабмина от 15.06.2006 № 833, которым определено, что субъект хозяйствования обязан:

- обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без сдачи на хранение личных вещей;

- при этом создать условия для хранения вещей потребителей в случае, когда вход в торговый объект с товарами, реализуемыми в таких заведениях, запрещен.

Что делать, если вещи из камеры хранения исчезли?

  1. Немедленно сообщите администрации заведения.
  2. Совместно вызовите полицию для фиксации факта исчезновения.

«Обычно магазины предоставляют камеры хранения как дополнительный сервис, без составления акта хранения с полным описанием содержимого. Поэтому советуем не сдавать в камеры хранения в торговых заведениях ценные вещи», — добавили в заявлении.

Госпродпотребслужба

