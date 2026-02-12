В Одесі затримали військовослужбовця ТЦК за підозрою у вимаганні хабаря

Обласний ТЦК заявив про сприяння слідству та про неможливість «приватних домовленостей» у питаннях військового обліку.

Фото: УНІАН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці затримали військовослужбовця одного з районних ТЦК та СП Одеси за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу).

За інформацією Одеського обласного ТЦК та СП, з 6 лютого 2026 року військовослужбовець перебував у щорічній відпустці та на момент затримання не виконував службових обов’язків. У межах досудового розслідування перевіряються обставини можливого зловживання авторитетом військовослужбовця та надання громадянам неправдивих обіцянок щодо впливу на процедури військового обліку і бронювання.

В обласному ТЦК наголосили, що рішення про зняття з розшуку, визначення придатності до служби та направлення до військових частин ухвалюються виключно відповідно до законодавства і не можуть бути предметом приватних домовленостей чи інструментом тиску. Процедури бронювання працівників підприємств критичної інфраструктури також регулюються окремими нормативними актами та не вирішуються одноосібно посадовцями ТЦК та СП.

У відомстві заявили про повне сприяння слідству та готовність надати всю необхідну інформацію. У разі доведення вини військовослужбовець понесе відповідальність згідно із законом. В установі також зазначили, що робота з очищення системи від недоброчесних працівників триватиме.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.