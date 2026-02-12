В Одессе задержали военнослужащего ТЦК по подозрению в вымогательстве взятки

Областной ТЦК заявил о содействии следствию и о невозможности «частных договоренностей» в вопросах воинского учета.

Фото: УНИАН

Правоохранители задержали военнослужащего одного из районных ТЦК и СП Одессы по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (вымогательство неправомерной выгоды за оказание влияния).

По информации Одесского областного ТЦК и СП, с 6 февраля 2026 года военнослужащий находился в ежегодном отпуске и на момент задержания не исполнял служебных обязанностей. В рамках досудебного расследования проверяются обстоятельства возможного злоупотребления авторитетом военнослужащего и предоставления гражданам ложных обещаний о влиянии на процедуры воинского учета и бронирования.

В областном ТЦК подчеркнули, что решения о снятии с розыска, определении годности к службе и направлении в воинские части принимаются исключительно в соответствии с законодательством и не могут быть предметом частных договоренностей или инструментом давления. Процедуры бронирования работников предприятий критической инфраструктуры также регулируются отдельными нормативными актами и не решаются единолично должностными лицами ТЦК и СП.

В ведомстве заявили о полном содействии следствию и готовности предоставить всю необходимую информацию. В случае доказательства вины военнослужащий понесет ответственность в соответствии с законом. В учреждении также отметили, что работа по очистке системы от недобросовестных работников будет продолжаться.

