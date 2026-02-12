У Львові матір засудили до 8 років позбавлення волі за смерть немовляти

У Львові суд виніс вирок матері, яку визнано винною у завданні тяжких тілесних ушкоджень своєму немовляті, що призвели до смерті дитини.

Личаківський районний суд м. Львова 11 лютого ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо жінки, обвинуваченої у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму малолітньому синові, які призвели до його смерті.

Що відомо:

Під час судового розгляду встановлено, що обвинувачена у період з жовтня по листопад 2024 року, перебуваючи у медичному закладі, умисно застосовувала фізичне насильство до свого тримісячного сина, який постійно плакав.

Зокрема, жінка неодноразово трясла дитину, після чого кидала її у колиску з металевими бортиками. Внаслідок цих дій немовля зазнало тяжких тілесних ушкоджень головного мозку, що становили небезпеку для життя. У подальшому в дитини розвинулися тяжкі ускладнення.

Крім того, судом встановлено факт заподіяння дитині тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості у вигляді переломів плечової кістки та ключиці.

Внаслідок отриманих травм стан здоров’я хлопчика значно погіршився. У вересні 2025 року дитина померла у медичному закладі, не доживши чотирьох днів до одного року.

У судовому засіданні обвинувачена визнала свою вину, зазначила, що не мала досвіду материнства та підтвердила, що застосовувала фізичну силу до дитини. Ствердила, що розкаюється у вчиненому.

За наслідками розгляду жінку визнано винною:

у заподіянні середньої тяжкості тілесних ушкоджень;

у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що у подальшому стали причиною смерті потерпілого,

та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Справа 463/1630/25.

