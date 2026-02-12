  1. В Україні

У Львові матір засудили до 8 років позбавлення волі за смерть немовляти

16:59, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Львові суд виніс вирок матері, яку визнано винною у завданні тяжких тілесних ушкоджень своєму немовляті, що призвели до смерті дитини.
У Львові матір засудили до 8 років позбавлення волі за смерть немовляти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Личаківський районний суд м. Львова 11 лютого ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо жінки, обвинуваченої у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму малолітньому синові, які призвели до його смерті.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що відомо:

Під час судового розгляду встановлено, що обвинувачена у період з жовтня по листопад 2024 року, перебуваючи у медичному закладі, умисно застосовувала фізичне насильство до свого тримісячного сина, який постійно плакав.

Зокрема, жінка неодноразово трясла дитину, після чого кидала її у колиску з металевими бортиками. Внаслідок цих дій немовля зазнало тяжких тілесних ушкоджень головного мозку, що становили небезпеку для життя. У подальшому в дитини розвинулися тяжкі ускладнення.

Крім того, судом встановлено факт заподіяння дитині тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості у вигляді переломів плечової кістки та ключиці.

Внаслідок отриманих травм стан здоров’я хлопчика значно погіршився. У вересні 2025 року дитина померла у медичному закладі, не доживши чотирьох днів до одного року.

У судовому засіданні обвинувачена визнала свою вину, зазначила, що не мала досвіду материнства та підтвердила, що застосовувала фізичну силу до дитини. Ствердила, що розкаюється у вчиненому.

За наслідками розгляду жінку визнано винною:

  • у заподіянні середньої тяжкості тілесних ушкоджень;
  • у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що у подальшому стали причиною смерті потерпілого,

та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Справа 463/1630/25.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Львів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримка виплат при переведенні не дає права на стягнення середнього заробітку: позиція Верховного Суду

Верховний Суд розмежував поняття звільнення і виключення зі списку військової частину.

Рада готує нові правила для заручених: за відмову від шлюбу змусять платити

Проєкт Цивільного кодексу пропонує компенсувати моральну шкоду.

Між законом і серцем: чому Верховний Суд відмовив матері у позбавленні батька прав

Суд зробив акцент на пріоритеті інтересів дитини та необхідності комплексної оцінки доказів.

Судді поставили під сумнів законопроєкт Галини Третьякової, який обмежує суддівську винагороду

Чому законопроєкт Галини Третьякової про справедливу систему оплати праці викликав критику з боку представників судової влади.

Проєкт Цивільного Кодексу може легалізувати втрату майна через технічні помилки

Попередня реєстрація та реєстрація відміток: нові інструменти захисту прав пропонує Книга 9 проєкту Цивільного Кодексу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]