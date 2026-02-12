Во Львове мать приговорили к 8 годам лишения свободы за смерть младенца

Во Львове суд вынес приговор матери, которая признана виновной в нанесении тяжких телесных повреждений своему младенцу, повлекшему смерть ребенка.

Лычаковский районный суд г. Львова 11 февраля вынес приговор по уголовному производству в отношении женщины, обвиняемой в причинении тяжких телесных повреждений своему малолетнему сыну, которые привели к его смерти.

Что известно:

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемая в период с октября по ноябрь 2024 года, находясь в медицинском учреждении, умышленно применяла физическое насилие к своему трехмесячному сыну, который постоянно плакал.

В частности, женщина неоднократно трясла ребенка, после чего бросала его в колыбель с металлическими бортиками. В результате этих действий младенец получил тяжкие телесные повреждения головного мозга, представлявшие опасность для жизни. В дальнейшем у ребенка развились тяжелые осложнения.

Кроме того, судом установлен факт причинения ребенку телесных повреждений средней степени тяжести в виде переломов плечевой кости и ключицы.

Вследствие полученных травм состояние здоровья мальчика значительно ухудшилось. В сентябре 2025 года ребенок умер в медицинском учреждении, не дожив четырех дней до одного года.

В судебном заседании обвиняемая признала свою вину, отметила, что не имела опыта материнства, и подтвердила, что применяла физическую силу к ребенку. Заявила, что раскаивается в содеянном.

По результатам рассмотрения женщину признали виновной:

в причинении телесных повреждений средней тяжести;

в причинении тяжких телесных повреждений, которые впоследствии стали причиной смерти потерпевшего,

и назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован во Львовский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения. Дело 463/1630/25.

