У Мінекономіки дали прогноз щодо цін на «борщовий набір» навесні цього року

Навесні 2026 року різкого подорожчання продуктів «борщового набору» не прогнозується.

Навесні 2026 року різкого подорожчання продуктів «борщового набору» не прогнозується. Можливе лише традиційне сезонне зростання цін, пов’язане з витратами на зберігання. Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, ситуацій із різкими стрибками цін на картоплю чи цибулю, які спостерігалися раніше, цього року не очікується.

Висоцький зазначив, що влітку та восени 2025 року виробництво овочів зросло на 20–25%, що дозволило сформувати достатні запаси на 2026 рік і суттєво зменшити потребу в імпорті.

Також він нагадав, що на період дії воєнного стану продовжує діяти державне регулювання цін на соціально значущі продукти, зокрема хліб, молочну продукцію, олію та цукор.

Крім того, восени аграрії засіяли понад 5 млн гектарів озимих зернових культур та більше 1 млн гектарів ріпаку. Наразі триває комплексний моніторинг стану посівів, зокрема відбір зразків для лабораторного аналізу.

«Попередні результати моніторингу стану озимих не дають підстав говорити про масштабні втрати. В окремих господарствах, переважно у центрально-південно-східних регіонах, де був недостатній сніговий покрив або утворювалася льодова кірка, може виникнути потреба в частковому пересіві. Водночас про проблему національного масштабу не йдеться. Остаточні висновки сформуємо наприкінці лютого – на початку березня після узагальнення даних з усіх регіонів», – зазначив Тарас Висоцький.

