В Минэкономики дали прогноз относительно цен на «борщевой набор» весной этого года

В Минэкономики прогнозируют традиционное сезонное удорожание.

Фото: Peter Wendt / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Весной 2026 года резкого подорожания продуктов «борщевого набора» не прогнозируется. Возможно лишь традиционное сезонное повышение цен, связанное с расходами на хранение. Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, ситуаций с резкими скачками цен на картофель или лук, которые наблюдались ранее, в этом году не ожидается.

Высоцкий отметил, что летом и осенью 2025 года производство овощей выросло на 20–25%, что позволило сформировать достаточные запасы на 2026 год и существенно снизить потребность в импорте.

Также он напомнил, что на период действия военного положения продолжает действовать государственное регулирование цен на социально значимые продукты, в частности хлеб, молочную продукцию, масло и сахар.

Кроме того, осенью аграрии засеяли более 5 млн гектаров озимых зерновых культур и более 1 млн гектаров рапса. В настоящее время продолжается комплексный мониторинг состояния посевов, в частности отбор образцов для лабораторного анализа.

«Предварительные результаты мониторинга состояния озимых не дают оснований говорить о масштабных потерях. В отдельных хозяйствах, преимущественно в центрально-юго-восточных регионах, где был недостаточный снежный покров или образовывалась ледяная корка, может возникнуть необходимость в частичном пересеве. В то же время о проблеме национального масштаба речь не идет. Окончательные выводы сформируем в конце февраля – начале марта после обобщения данных со всех регионов», – отметил Тарас Высоцкий.

Положительной является и ситуация в секторе овощеводства. По предварительным оценкам, производство овощей в летне-осенний период 2025 года выросло на 20–25% по сравнению с 2024 годом. Это позволило сформировать достаточные запасы и снизить зависимость от импорта в 2026 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.